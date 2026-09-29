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Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri ile ev ve iş yerlerindeki aramaların sürdüğü bildirildi. (DHA)

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu kullandığı iddia edilen şüphelilere yönelik teknik ve fiziki takip gerçekleştirdi. Takibin ardından jandarma ekipleri, bu sabah uyuşturucu kullandığı iddia edilen şüphelilere operasyon düzenledi. Operasyonda, aralarında iş insanlarının da olduğu 10 şüpheli gözaltına alındı.

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de jandarmanın düzenlediği operasyonda aralarında iş insanlarının da olduğu 10 şüpheli gözaltına alındı.

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