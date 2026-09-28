Serhat YILMAZ/SAKARYA, (DHA)- SAKARYA'da 2 gündür etkili olan sağanak, kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Akyazı ilçesinde heyelan nedeniyle dere yatağı kapanırken, sel suları yerleşim alanlarına yaklaştı. Ferizli ilçesinde ise şiddetli yağış nedeniyle bazı sokaklar suyla doldu. Ekipler, olumsuzluk yaşanan bölgelerde çalışma başlattı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sarı kodlu uyarıda bulunduğu Sakarya'da, dün akşam saatlerinde başlayan sağanak bugün de devam etti. Kentin farklı ilçelerinde yağış nedeniyle, heyelanlar, su baskınları, taşkınlar ve ulaşımda aksamalar meydana geldi. Kent genelinde bazı bölgelerde metrekareye 100 kilogram yağış düştüğü belirtildi.

AKYAZI'DA HEYELAN DERE YATAĞINI KAPATTI

Akyazı'nın Kuzuluk Orta Mahalle Hızallar mevkisinde, toprak kayması oldu. Yamaçtan kopan toprak ve molozlar dere yatağı ile köprü girişini kapattı. Heyelanla birlikte dereden ve ormanlık alandan gelen sel suları yön değiştirerek asfalt yola taştı. Suların yerleşim alanlarına yaklaşması mahalle sakinlerinde endişeye neden oldu.

İhbar üzerine bölgeye Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), belediye ekipleri ve iş makineleri sevk edildi. Ekipler, dere yatağını kapatan toprak ve molozları temizlemek ve suyun akışını yeniden güvenli hale getirmek için çalışma başlattı.

FERİZLİ'DE SOKAKLAR GÖLE DÖNDÜ

Sağanak yağışın etkili olduğu Ferizli'de de bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yağışın şiddetini artırmasıyla birlikte bazı bölgelerde yollar göle döndü, araç sürücüleri ilerlemekte güçlük çekti. İlçede su baskını yaşanan noktalarda ekipler çalışma yaparken, yağış nedeniyle oluşan su birikintilerinin tahliye edilmesi için müdahalelerde bulunuldu.

'410 PERSONEL 145 ARAÇ VE TÜM İMKANLARLA TEYAKKUZ HALİNDEYİZ'

SASKİ'den yapılan yazılı açıklamada, tüm imkanların seferber edildiği belirtilerek, '410 personel, 145 araç ve tüm imkanlarımızla şehrin merkezinden en uzak noktasına kadar bütün imkanlarımızla teyakkuz halindeyiz. Şehrin her noktasında olumsuzlukların önüne geçmek ve yağmurun kaynaklarımıza sorunsuz şekilde ulaşması için gayretle çalışıyoruz. An itibarıyla elde edilen verilere göre metrekareye yer yer 100 kilogram yağışın düştüğü kayıtlara geçti. Bu doğrultuda günün ilk saatlerinde sahaya çıkan ekiplerimiz ana arterlerdeki su taşkınlarını önlemek ve tıkanan kanalların açılması için cansiperane bir çalışma ortaya koymaktadır. Yağmurun 29 Eylül Salı günü de aynı şekilde etkili olacağı öngörüldüğü için tüm vatandaşlarımızın tedbirli ve dikkatli davranması gerekmektedir.' ifadeleri kullandı. (DHA)