NEPAL, (DHA) - NEPAL'de geçen hafta meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısının 1344'e yükseldiği, yaklaşık 5 bin kişinin ise halen kayıp olduğu bildirildi.

Nepal Ulusal Afet Riskini Azaltma ve Yönetim Kurumu (NDRRMA) tarafından yapılan açıklamada, 26 Ağustos'ta Rasuwa bölgesinde meydana gelen selde can kayıplarının arttığı belirtildi. Bölgedeki arama kurtarma çalışmaları sürerken yaşamını yitirenlerin sayısının 1344'e ulaştığı kaydedildi. Can kayıplarının Chitwan'da 360, Batı Nawalparasi'de 230, Doğu Nawalparasi'de 222, Nuwakot'ta 192, Rasuwa'da 160, Gorkha'da 73, Dhading'de 67 ve Tanahun'da 38 olduğu; 2 kişinin ise Katmandu'daki tedavileri sırasında hayatını kaybettiği bildirildi.

Selde 314'ü farklı hastanelerde olmak üzere toplam 5 bin 663 kişinin tedavi altına alındığı, yürütülen operasyonlarla 13 bin 98 kişinin kurtarıldığı ifade edildi. Arama çalışmalarının sürdüğü bölgelerde yaklaşık 5 bin kişinin kayıp olduğu belirtilirken, kayıplar arasında 589 yabancı uyruklunun da bulunduğu aktarıldı. Bölgedeki yardım ve arama operasyonlarında 21 bin 402 güvenlik personelinin görev yaptığı bildirildi.