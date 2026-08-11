İSTANBUL, (DHA)- FUZUL, tüketicilerin finansman kararlarında aylık taksit tutarının yanı sıra toplam maliyet, vade tercihi ve ödeme esnekliğinin de belirleyici hale geldiğini bildirdi. Şirket, sunduğu çekilişli ve bireysel plan seçenekleriyle ev, araç ve çatılı iş yeri sahibi olmak isteyenlerin bütçelerine göre özelleştirilebilen planlama imkanı sunduğunu belirtti.

Fuzul, ev, araç ve çatılı iş yeri sahibi olmak isteyenlere yönelik tasarruf finansmanında, farklı bütçe ve ödeme tercihlerine göre plan seçenekleri sunduğunu duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre konut ve araç finansmanında tek tip ödeme planları, her tüketicinin hayat akışına aynı ölçüde uyum sağlayamayabiliyor. Gelir yapısı, ödeme kapasitesi, birikim alışkanlığı ve teslimat beklentisi kişiden kişiye değişirken, finansman planının da bu farklılıklara yanıt verebilmesi gerekiyor. Bu nedenle finansmanda kişilerin ödeme gücüne göre şekillenebilen 'terzi usulü' planlama; ödeme tutarının yanında ödeme zamanını, peşinat imkanını, vade tercihini ve teslimat beklentisini birlikte ele alan daha bütünlüklü bir yaklaşım olarak öne çıkıyor.

Tasarruf finansman sektörünün 34 yıllık köklü kuruluşu Fuzul, ev, araç ve çatılı iş yeri sahibi olmak isteyenlere sunduğu finansman modelinde ödeme planını kişinin bütçesine, peşinat imkanına ve teslimat zamanı beklentisine göre kurguluyor. Tasarruf sahipleri, ödeyecekleri taksit tutarını, vade sayısını ve varsa peşinatlarını kendi ödeme güçlerine uygun biçimde belirleyebiliyor.

Tasarruf finansman modelinde peşinat ödeme zorunluluğu bulunmazken, peşinat ya da ara ödeme imkanı olan katılımcılar bireysel kampanyalarda vade sayılarını azaltarak teslimat süreçlerini öne çekebiliyor. Ödeme güçlüğü yaşanması durumunda 6 aya kadar taksit dondurma imkanı sunulması da finansman planının hayatın değişen koşullarına uyum sağlayabilmesini destekliyor.

Fuzul'ün modelinde, tasarruf sahiplerine teslimat beklentilerine göre çekilişli ve bireysel plan seçenekleri sunuluyor. Çekilişli planda katılımcılar, her ay noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişlerle sıra tespitinin yapılmasının ardından teslimat hakkı kazanma imkanına sahip olurken; bireysel plan, teslimat tarihini baştan bilmek ve süreci daha öngörülebilir şekilde planlamak isteyenler için alternatif oluşturuyor. Böylece katılımcılar ne kadar ödeme yapacaklarının yanı sıra hangi planın kendi hayat akışlarına daha uygun olduğunu da değerlendirebiliyor. Konut finansmanında 240 aya, araç finansmanında ise 120 aya varan vade seçenekleri, farklı gelir grupları ve farklı sahiplik hedefleri için geniş bir planlama alanı sunuyor.

Tasarruf finansmanında katılımcılar değişken maliyetlerle karşılaşmadan süreci planlayabiliyor. Bir kereye mahsus alınan organizasyon ücreti dışında herhangi bir ek maliyet bulunmaması, toplam maliyetin sözleşme başında görülebilmesini sağlıyor. Bu model, finansman kararında öngörülebilirliği ve bütçe yönetimini önceliklendiren tüketiciler için daha planlı bir karar zemini oluşturuyor.

'MÜŞTERİLERİMİZİ KALIPLARA SIKIŞTIRMAYAN BİR FİNANSMAN DENEYİMİ SUNUYORUZ'

Fuzul Tasarruf Finansman Yönetim Kurulu Başkan Vekili Furkan Akbal, finansman tercihlerinde kişiye uygun planlama ihtiyacının giderek daha fazla öne çıktığını belirterek şunları söyledi:

'Bugün tüketiciler finansmana yalnızca 'kaç taksit ödeyeceğim?' sorusuyla bakmıyor. Ödeme planının gelir yapısına ne kadar uyduğunu, toplam maliyetin ne kadar öngörülebilir olduğunu, peşinat ya da ara ödeme imkanlarının sürece nasıl yansıdığını ve teslimat beklentisinin kendi hayat planlarıyla ne kadar örtüştüğünü birlikte değerlendiriyor. Fuzul olarak biz de müşterilerimizi hazır kalıplara sıkıştırmadan, bütçelerine ve hedeflerine uygun kişiselleştirilmiş bir finansman yolculuğu sunmaya odaklanıyoruz.'

Tasarruf finansman modelinin farklı gelir gruplarına hitap ettiğini belirten Akbal, 'Her müşterimizin bütçesi, ödeme gücü ve öncelikleri farklı. Kimi aylık ödeme kapasitesini daha yüksek kullanarak kısa vadede ilerlemek, kimi taksitlerini düşük tutarak daha yüksek bir finansman tutarını uzun vadeye yaymak istiyor. Kimi peşinatla sürecini hızlandırmayı, kimi peşinatsız başlamayı; kimi artan taksitli, kimi sabit ödemeli bir planı tercih ediyor. Teslimat beklentileri de değişiyor; kimi teslimat tarihini baştan bilmek isterken kimi her ay noter huzurunda çekilişle sıra tespiti yapılan planla ilerlemeyi tercih ediyor. Biz de tüm bu seçenekleri müşterilerimizin ihtiyaçlarına göre bir araya getiriyor, herkesin kendi bütçesine ve hedefine en uygun kampanyayla ilerleyebilmesini sağlıyoruz' diye konuştu.