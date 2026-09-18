Ayşe GÜREL-İbrahim YILDIZ/İSTANBUL (DHA) - ESKİ MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada hakkında gözaltı kararı verilen koğuş arkadaşı Hasan Atilla Uğur, İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Uğur Silivri adliyesine sevk edildi.

Silivri Cezaevi'nde 2011 yılında hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı, cezaevi savcısı ve Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşına yönelik İstanbul ve Ankara'da, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nca eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşı emekli Deniz Yüzbaşı Hasan Ataman Yıldırım, soruşturma hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar veren ve daha sonra FETÖkapsamında meslekten ihraç edilen dönemin başsavcısı Ali İşgören ile olay tarihinde cezaevi savcısı olarak görev yapan, olay yeri incelemesine katılan ve daha sonra FETÖ kapsamında meslekten ihraç edilen eski Cumhuriyet savcısı Necip Doğan gözaltına alındı. Kozinoğlu'nun diğer koğuş arkadaşı emekli Jandarma Albayı Hasan Atilla Uğur hakkında gözaltı kararı verilmiş ve Uğur'un KKTC'de olduğu tespit edilmişti.

İSTANBUL HAVALİMANINDA GÖZALTINA ALINDI

Hasan Atilla Uğur, KKTC Ercan Havalimanı'ndan kalkan uçakla saat 23.30 sıralarında İstanbul Havalimanı'na geldi. Uğur, havalimanında gözaltına alındı. Gözaltına alınan Uğur Silivri adliyesine sevk edildi. (DHA)