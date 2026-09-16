KIZINI KORUMAK İÇİN BAŞKA İLÇEYE TAŞINMIŞ

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde Sefer Coşkun'un eşi ile kayınvalidesi ve kayınpederini öldürdüğü olaya ilişkin ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı. Ahmet Engel'in, ayrılma sürecinde damadının baskılarından kurtulmak için memleketi Aksu ilçesinden Korkuteli'ne taşındığı, eşi, kızı ve torununu da yanında götürdüğü ortaya çıktı. Sefer Coşkun hakkında uzaklaştırma kararı olduğu da kaydedildi. Diğer yandan, Sefer Coşkun'un, sanal medya hesabından tehdit içerikli paylaşımlar yaptığı da belirlendi. (DHA)