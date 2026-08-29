Kadir ÖZEN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Menemen ilçesinde, kaybolan güvercinler nedeniyle iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3'ü çocuk, 13 kişi yaralandı. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Olay, 25 Ağustos'ta saat 19.00 sıralarında Kazımpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa E. (16) kaybolan güvercinlerinin Nefes K.'nin aldığını öne sürünce tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mustafa E., evinden aldığı tüfekle ateş açtı. Nefes K.'nin babası Sergen K. (33) de kavgaya karıştı. Sergen K., Mustafa E.'ye eşine ait ruhsatlı av tüfeğiyle karşılık verdi. Çıkan silahlı kavgada saçmaların isabet ettiği Mihriban E. (33), Can E. (32), Esma E. (43), Işıl E. (37), Deniz S. (53), Mustafa E. (16), Filiz K. (39), Zeynel T. (45), Ufuk K. (40), Ferdi K. (47), Aykut E. (12), Asil E. (9) ve Kazım B. (9) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Esma E.'nin sağlık durumunun ağır olduğu, diğer 12 yaralının ise tedavilerinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

Olayın ardından polis ekiplerince Kazımpaşa Mahallesi'nde 17 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda Can E.'nin evinde 31 sentetik hap, pala, kılıç, üzerinde kan izleri bulunan pompalı tüfek ve 8 kartuş ele geçirildi. Ümit E.'nin evinde otomatik av tüfeği ve 9 kartuş, Mert D.'nin evinde 48 sentetik hap, Metin Ö.'nün evinde ise bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

4 TUTUKLAMA

Operasyon kapsamında 4 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Can E. (32), Mustafa E. (16), Sergen K. (33) ve Gökhan K. (28) çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. (DHA)