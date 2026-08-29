Bunlar da ilginizi çekebilir

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi rakipleri

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

Tapu satışı sonrası düşürülen parayı bulup aldı; o anlar kamerada

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Sevil'in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında Adnan Kahveci Köprülü Kavşağı'nda meydana geldi. Konak yönüne giderken Emine Sevil'in kontrolünü yitirdiği motosiklet yola savruldu. Kazada Sevil, ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Emine Sevil'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.avrupagazete.co.uk dışındaki bir siteye yönlendiriyor.