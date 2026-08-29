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Kaza, 21 Ağustos saat 09.00 sıralarında Aydın-Muğla kara yolu Savrandere mevkisinde meydana geldi. Aydın'dan Muğla yönüne giden Ö.T.'nin (53) kullandığı 48 AZZ 941 plakalı çekici, aynı yöne giden Ş.A.'nın (59) kullandığı 14 AH 627 plakalı traktöre arkadan çarptı. Kazada, şarampole devrilen traktördeki Mutlu Karabulut (41) hayatını kaybederken, sürücüler Ş.A. ve Ö.T. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Sürücüler, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Gözaltına alınan traktör sürücüsü Ş.A., jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (DHA)

Melek FIRAT/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Efeler ilçesinde 1 kişinin öldüğü kazada çekici ile çarpışan traktörün sürücüsü Ş.A. (59) tutuklandı.

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