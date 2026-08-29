İZMİR, (DHA)- TÜRKİYE genelinde 140 şubesiyle hizmet veren Duymer İşitme Cihazları, kendi markasıyla işitme cihazı pazarına girmeye hazırlandığını duyurdu. Duymer İşitme Cihazları CEO'su Salih Baz, amaçlarının sahada edindikleri deneyimi kendi markalarıyla ürüne dönüştürmek olduğunu söyledi.

İşitme cihazları sektöründe faaliyet gösteren Duymer İşitme Cihazları, büyüme hedefleri doğrultusunda yeni bir adım attığını duyurdu. Türkiye genelinde 140 şubesi bulunan Duymer'in kendi markasını taşıyacak işitme cihazlarını kullanıcıların hizmetine sunmak için çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi. Duymer İşitme Cihazları CEO'su Salih Baz, kendi markalarını oluşturma fikrinin uzun süredir gündemlerinde olduğunu belirterek, bu kararın sahada karşılaştıkları ihtiyaçlardan doğduğunu söyledi. Baz, 'Biz yıllardır işitme cihazı kullanan insanlarla birebir temas halindeyiz. Hangi cihazın hangi kullanıcı için daha uygun olduğunu, insanların cihaz kullanırken yaşadığı sıkıntıları, beklentilerini sahada görüyoruz. 140 şubemiz sayesinde Türkiye'nin çok farklı bölgelerinden ciddi bir deneyim biriktirdik. Şimdi bu deneyimi kendi markamızla bir ürüne dönüştürmek istiyoruz' dedi.

'KULLANICININ NE İSTEDİĞİNİ BİLİYORUZ'

Kendi markalarıyla pazara girmelerinin yalnızca yeni bir ürün satmak anlamına gelmediğini vurgulayan Baz, asıl hedeflerinin kullanıcıların ihtiyaçlarına cevap veren cihazlar ortaya koymak olduğunu ifade etti. Baz, 'Bizim en büyük avantajımız sahayı biliyor olmamız. Kullanıcı ne istiyor, hangi noktada sorun yaşıyor, cihazdan beklentisi ne, bunları yıllardır dinliyoruz. Dolayısıyla ürün geliştirirken masa başında tahmin yürütmek yerine, doğrudan kullanıcıdan gelen deneyimlerden yararlanacağız' diye konuştu.

İşitme cihazlarında teknolojinin her geçen gün geliştiğini belirten Baz, ses kalitesinin yanı sıra kullanım kolaylığının da büyük önem taşıdığını dile getirip, 'Teknoloji çok hızlı ilerliyor. Ancak teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin, kullanıcı cihazı rahat kullanamıyorsa bunun bir anlamı yok. Biz hem teknolojik olarak güçlü hem de insanların günlük hayatında rahatlıkla kullanabileceği ürünler üzerinde çalışıyoruz. Burada bizim için en önemli konu kullanıcı memnuniyeti' ifadelerini kullandı.

'SADECE CİHAZ SATMAYACAĞIZ'

Duymer'in 140 şubelik ağıyla yeni markanın arkasında güçlü bir hizmet yapısının bulunacağını belirten Baz, işitme cihazının satışından sonraki sürecin de en az cihazın kendisi kadar önemli olduğunu söyledi. Baz, 'İşitme cihazı alıp kullanıcıyı yalnız bırakmak bizim anlayışımız değil. Cihazın kişiye uygun şekilde uygulanması, kullanıcının alışması, gerektiğinde ayarlarının yapılması ve satış sonrasında destek verilmesi çok önemli. Kendi markamızda da bunu değiştirmeyeceğiz. Tam tersine ürünün arkasında Duymer'in hizmet gücü olacak' dedi.

'YERLİ BİR MARKA OLARAK BÜYÜTMEK İSTİYORUZ'

Kendi markalarını uzun vadeli bir proje olarak gördüklerini dile getiren Baz, hedeflerinin Türkiye'de güçlü ve güvenilir bir işitme cihazı markası oluşturmak olduğunu söyledi. Baz, 'Biz bu işe sadece bir marka çıkaralım, birkaç model satalım diye bakmıyoruz. Uzun vadeli düşünüyoruz. Türkiye'de kullanıcıların güveneceği, arkasında hizmet alabileceği, teknolojisini sürekli geliştiren bir marka oluşturmak istiyoruz. Bunun için de Duymer'in yıllardır oluşturduğu deneyim ve güven bizim en büyük gücümüz' diye konuştu. Ürünlerin teknik özellikleri, model seçenekleri ve satışa çıkış tarihinin çalışmalar tamamlandıktan sonra açıklanacağını belirten Baz, 'Şu anda çalışmalarımız devam ediyor. Detayları netleştirdiğimiz zaman kamuoyuyla paylaşacağız. Bizim için önemli olan acele etmek değil, doğru ürünü ortaya çıkarmak' dedi.