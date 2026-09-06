Hüseyin DOĞAN-Emre KURT- Doğan Can CESUR/İSTANBUL, (DHA)-GÜNGÖREN'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kaldırıma çıkarak otobüs durağında bekleyen yayalara çarptı. Kazada yaralanan 2'si ağır 4 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 16.20 sıralarında Güneştepe Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsü M.K.M.'nin direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 KLL 810 plakalı otomobil yolun sağındaki kaldırıma çıkarak bariyere çarptı. Kazada çarpmanın etkisiyle hızlanan otomobil önce otobüs durağının gerisinde bulunan 2 yayaya, ardından durakta bekleyen 2 yayaya çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada ağır yaralandığı belirlenen E.A. ve M.Ö. ile hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilen İ.Y. ve H.H. olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Öte yandan, otomobil sürücüsü M.K.M.'nin yapılan alkol testinde alkole rastlanmadığı öğrenildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. (DHA)