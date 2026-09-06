Emre KURT/İSTANBUL, (DHA)- ÖLÇME, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı (2026-KPSS) Lisans Sınavı'nın Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu saat 12.25'te sona erdi. 130 dakika süren sınava giren adayların aileleri, sınav merkezlerinin çevresinde bekledi.

Türkiye'nin 81 ili ve Lefkoşa'da 145 sınav merkezinde uygulanan KPSS oturumlarının ilki olan Genel Yetenek-Genel Kültür testi, saat 10.15'te başladı. Adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı. Çoktan seçmeli 120 soru için 130 dakika cevaplama süresinin verildiği oturum, saat 12.25'te sona erdi. Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuna 1 milyon 708 bin 329 aday başvurdu. 130 dakikalık sınav süresinin tamamlanmasının ardından adaylar okul binalarından çıkarken, aileleri ise sıcağa aldırmadan sınav merkezlerinin çevresinde bekledi.

'GENÇLERİMİZİN YOLLARI AÇIK OLSUN'

Sınava giren yeğenini beklediğini belirten Ayşe Nevin Özer, 'Diyetisyenlik bölümünden mezun oldu. 2 sene doktorasını yaptı. Gerekli başvuruları yaptı. Bir türlü bir iş hayatı kapısı açılmıyor. İkinci sefer giriyor. Biraz puanını yükseltmeyi denedi. İnşallah yolları açık olur. Dualarla bir yere getireceğiz Allah'ın izniyle. Kendileri de emek veriyor. Hiçbir çocuğumuzun emekleri zayi olmasın. İstikbal gençlerimizde. Gençlerimizin yolları açık olsun. Güneşte bekledik. Dualarımızı yaptık. Annelerle, babalarla sohbet ettik. Gençlerimiz KPSS'de başarılı olmak için emek sarf ettiler. Bu sıcaklarda çalıştılar' dedi.

'MATEMATİK BİRAZ ZORDU'

Sınavı değerlendiren Merve Şanses, 'Güzel geçti ama matematik biraz zordu. Bir tane soru yaptım. Türkçe ve coğrafya iyiydi. Sadece matematik zor geldi. Diğer sorular yapılabilirdi. 60 puanı geçerim ama matematik çözemediğim için fazlasını bilmiyorum' ifadelerini kullandı.

'POLİS OLMAK İSTİYORUM'

Geçen seneye göre daha kolay bir sınav olduğunu belirten Fırat Aydoğdu ise 'Beklediğimden biraz daha kolaydı. Geçen sene de girmiştim ama bu sene biraz daha kolaydı. Çalışmamın da etkili olduğunu düşünüyorum. Genel kültür biraz zorladı. Sonuçtan memnunum. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri mezunuyum ama polisliği denemek istiyorum. Puanım ve mülakatlardan geçersem polis olmak istiyorum' dedi. (DHA)