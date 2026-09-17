İSTANBUL, (DHA)- PENTA Teknoloji, eğitim ve araştırma alanlarına yönelik yapay zeka destekli teknolojiler geliştiren Constructor Tech'in Türkiye'deki ilk resmi distribütörü olduğunu duyurdu. İş birliği kapsamında Constructor Tech'in eğitim, değerlendirme, araştırma ve kurumsal öğrenme süreçlerine yönelik teknoloji çözümleri, Penta Teknoloji'nin geniş iş ortağı ağı aracılığıyla Türkiye pazarına sunulacağı kaydedildi.

Penta Teknoloji, global teknoloji markalarıyla gerçekleştirdiği iş birliklerine, eğitim teknolojileri alanında faaliyet gösteren Constructor Tech'i de eklediğini aktardı. İş birliği kapsamında Penta Teknoloji, Constructor Tech'in çözümlerini, Türkiye'de daha geniş bir müşteri kitlesiyle buluşturmayı hedefliyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre Constructor Tech, ilk ve ortaöğretimden yükseköğretime, araştırma kurumlarından kurumsal öğrenmeye kadar eğitim ve araştırma süreçlerinin dijital dönüşümüne yönelik teknolojiler geliştiriyor. Türkiye'de yaklaşık 100 kurum tarafından kullanılan platformun, dünya genelinde 2,5 milyondan fazla kullanıcıya ve 2 binden fazla iş ortağına ulaştı.

ERÜNSAL: EĞİTİM TEKNOLOJİLERİNİN DÖNÜŞÜMÜNE DEĞER SUNMAYI HEDEFLİYORUZ

Penta Teknoloji Genel Müdürü Fatih Erünsal, yeni iş birliğine ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi:

'Penta Teknoloji olarak iş ortaklarımızı dünyanın önde gelen teknoloji markalarıyla buluştururken, farklı sektörlerin değişen ihtiyaçlarına yönelik çözümlerle ürün portföyümüzü güçlendirmeye önem veriyoruz. Eğitim teknolojilerinde dijital dönüşümün hız kazandığı bu dönemde, Constructor Tech'in yenilikçi çözümlerini Türkiye genelindeki iş ortaklarımızla buluşturarak, şirketlerin teknoloji ihtiyaçlarına katma değer sunmayı hedefliyoruz. Operasyonel mükemmellik ve kalite anlayışımız, yaygın dağıtım ağımız, teknik yetkinliklerimiz ve katma değerli hizmet modelimizle iş ortağımızın Türkiye'deki büyümesine katkı sunacağımıza inanıyoruz.'

DEMİRCİ: PENTA TEKNOLOJİ'NİN UZMANLIĞI, UZUN VADELİ İŞ ORTAKLIĞININ İTİCİ GÜCÜ OLDU

Constructor Tech Türkiye ve Balkanlar Başkanı Gürcan Demirci ise 'Türkiye, Constructor Tech'in küresel büyüme stratejisinde önemli bir konuma sahip. Penta Teknoloji iş birliğiyle eğitim, araştırma, ilk ve ortaöğretim ile kurumsal öğrenme alanlarındaki dijital dönüşümü hızlandıracak, ölçeklenebilir bir partner ekosistemi oluşturmayı hedefliyoruz. Penta Teknoloji'nin bölgesel pazar hâkimiyeti ve yaygın iş ortağı ağıyla yapay zekâ destekli eğitim teknolojilerini daha fazla eğitim kurumu, araştırma kuruluşu ve şirketle buluşturmayı hedefliyoruz' dedi.