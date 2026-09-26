Emre KURT / İSTANBUL, (DHA)- İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen Motosikletli Polis Timleri Temel Eğitim Kursu, 100 personelin katılımıyla tamamlandı. Kursun son dersine katılan İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, ' İki teker üzerinde suç işleyerek İstanbul'un huzuruna kasteden, kendine düzen kurmaya çalışanlara karşı bu düzenin hukuk düzeni olduğunu hatırlatacağız' dedi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü 'Motosikletli Polis Timleri Temel Eğitim Kursu', İstanbul Havalimanı İGA yerleşkesinde bulunan Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü Eğitim Alanı'nda gerçekleştirildi. Kursun son dersine katılan İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, kursiyer personele yönelik eğitim gerçekleştirdi.

MOTOSİKLETLİ POLİSLERDEN UYGULAMALI EĞİTİM

Son derste motosikletli polis timlerinin görev kabiliyetlerine yönelik uygulamalı çalışmalar gerçekleştirildi. Kursiyer personel tarafından motosikletli akrobasi gösterisi sunulurken, şüpheli bir motosikletin takibine ilişkin senaryo da canlandırıldı. Senaryo kapsamında gerçekleştirilen motosiklet takibi, drone desteğiyle havadan takip edildi. Ekiplerin karadan ve havadan koordineli çalışma kabiliyeti uygulamalı olarak gösterildi. Eğitimlerini başarıyla tamamlayan 100 personelin, İstanbul'un huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik görevlerde motosikletli polis timleri bünyesinde görev yapacağı öğrenildi.

Eğitime katılan Selami Yıldız, 'Kahraman mesai arkadaşlarım, üzerinizde taşıdığınız şanlı üniforma, kullandığınız motosikletler ve sahip olduğunuz üstün cesaret İstanbul'umuzun huzuruna adanmış büyük bir sorumluluğun parçasıdır. Özellikle son dönemde iki teker üzerinde suç işleyerek İstanbul'un huzuruna kasteden, kendine düzen kurmaya çalışanlara karşı bu düzenin hukuk düzeni olduğunu hatırlatacağız' ifadelerini kullandı.