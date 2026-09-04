İSTANBUL, (DHA) - KANAL D'nin yeni dizisi Haysiyet, Kıraç'ın bestelediği müzikleriyle şimdiden gündem oldu. Usta müzisyenin yıllar sonra ilk kez bir dizi için yaptığı beste, hızlı çalındığında neşe, yavaş çalındığında derin bir hüzün hissettiren melodisiyle dikkat çekti.

'DİNLEYENLERDEN TAM NOT ALDI'

Kanal D'nin yeni projesi Haysiyet, henüz ekrana gelmeden gündem yaratmayı başardı. Dizinin tanıtımları kadar, Kıraç'ın özel olarak bestelediği müzikler de büyük ilgi gördü. Uzun bir aranın ardından bir dizi için stüdyoya giren Kıraç'ın Haysiyet için hazırladığı ana tema, dinleyicilerden tam not aldı. Fragmanlarla birlikte ilk kez duyulan melodi, taşıdığı güçlü duygusal atmosferle sosyal medyada da övgü topladı.

'NEŞE VE HÜZÜN BİR ARADA'

Türk televizyon tarihine damga vuran birçok yapımın müziğine imza atan Kıraç'ın çalışması, dinleyicilere aynı melodiyle farklı tempolarda bambaşka duygular yaşattı. Hızlı çalındığında umut ve neşe hissi uyandıran eser, yavaş yorumlandığında ise derin bir hüznü dinleyiciye geçiriyor. Bu yönüyle müzikseverlerin dikkatini çeken beste, televizyon tarihinin unutulmaz dizi ve film müzikleriyle de kıyaslanmaya başladı.

'HABABAM SINIFI TEMASINI HATIRLATTI'

Melodinin yarattığı etki, birçok kişinin aklına Melih Kibar'ın Türk sinemasının klasiklerinden Hababam Sınıfı için bestelediği unutulmaz temayı getirdi. Yıllar boyunca hafızalardan silinmeyen o eser gibi, Haysiyet için hazırlanan bestenin de kalıcı bir iz bırakabileceği yorumları yapılıyor.

'İMKANSIZ BİR AŞK HİKAYESİ'

Aynı şehirde yaşayan ancak bambaşka dünyalara ait insanların yollarını kesiştiren Haysiyet, Mehmet (Doğukan Güngör) ve Simay'ın (Merih Öztürk) imkansız aşkını merkezine alıyor. Aşk ve haysiyet arasında sıkışan iki gencin mücadelesini konu alan dizi, Yeşilçam ruhunu taşıyan sahneleriyle dikkat çekiyor.

'SEVİLEN İSİMLERİ BULUŞTURDU'

İstanbul'un tarihi semtlerinden Balat'ta çekilen dizinin yönetmen koltuğunda Eda Teksöz oturuyor. Sevilen isimleri buluşturan dizinin oyuncu kadrosunda Kerem Alışık, Doğukan Güngör, Reha Özcan ve Merih Öztürk'ün paylaştığı yapımın geniş oyuncu kadrosunda Nergis Öztürk, Burak Çelik, Gökberk Yıldırım, Orkuncan İzan, Asır Gündoğdu, Aybüke Yılmaz, Elifcan Ongurlar, Berfin Kıymaz, Nizam Namidar, Gülçin Hatıhan, Ayça Varlıer, Ceren Kesim, Ecem Koca, Doruk Miraç Günaydın ve Hilal Kuvvet yer alıyor.

8 EYLÜL'DE KANAL D'DE

Yapımcılığını Ali Gündoğdu ve İnci Gündoğdu'nun üstlendiği, Süreç Film imzalı Haysiyet, 8 Eylül Salı akşamı Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak.