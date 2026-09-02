Mehmet Can PEÇE/RİZE, (DHA)- RİZE'de balıkçıların 'vira bismillah' diyerek başladığı av sezonunda, ağlara takılan ilk balıklar tezgahlarda yerini aldı.

Denizlerde 15 Nisan'da başlayan trol ve gırgır ile av yasağının 1 Eylül'de sona ermesiyle birlikte balıkçılar, tekneleriyle denize açıldı. Rize'de avlanan sezonun ilk balıkları da tezgahlarda yerini aldı. İlk av günlerinde tezgahta istavrit, palamut, mezgit ve hamsi yer buldu. Satışa sunulan balıklardan hamsi, istavrit 150 lira, palamut adet 100 lira, mezgit ve barbun ise kilosu 300 liradan satışa sunuldu.

'BOLLUK VAR'

Bu yıl balık çeşitliliği olduğunu söyleyen balıkçı Bilgin Küçükmotor, 'Bismillah dedik. Balıklarımız bol, bereketli. Bu sene her çeşidimiz var. Fiyatlar çok uygun. Bu sene vatandaş bol bol balık yiyecek. Daha tencere yemeğine gerek yok. Bundan sonra sadece tava yemeği. Her gün tavada balık. Çok güzel, çok bolluk var. Her çeşit var. Rizeli bol bol yiyecek. Her çeşitten yiyecek. Fiyatlar çok iyi' dedi.

'FİYATLAR ÇOK UYGUN'

Balık fiyatlarından bahseden Küçükmotor, 'Çok güzel fiyatlar, çok uygun. Bak hamsimiz bugün 150 lira. Karadeniz hamsisi. İstavritimiz 150 lira, palamudumuz 100 lira, 3 tanesi 200 lira. 125 liraya boy boy var. Her çeşit palamut var. Herkes yiyecek bu sene, herkes alabiliyor. Gücü yetiyor. Daha ne olsun? Tercihleri şu anda palamut. Şu anda herkes palamut istiyor. Vatandaşa öneriyoruz. Somonumuz var, çupramız var, levreğimiz var, her şey var. Geçen seneye nazaran fiyatlar bu yıl daha uygun' ifadelerini kullandı.

'İLK TERCİHİM HAMSİ'

Sabah saatlerinde balık almak için tezgaha gelen Cemal Aksu ise, 'Hamsi, palamut ne bulursam onu yiyorum. Yılın 12 ayı balık yiyorum. İlk tercihim hamsi. Bugün misafirim var. Ona palamut alacağım. Hamsi daha lezzetli ama palamut yeni çıktı. Palamudun boyu fena değil' diye konuştu. (DHA)