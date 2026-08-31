İSTANBUL, (DHA)- SULTANBEYLİ Belediye Başkanı Ali Tombaş, üniversiteyi kazanan gençlere yönelik eğitim başarı ödüllerinin bu yıl da artırılarak devam edeceğini duyurdu. Tombaş, 'Lisans kazananlara 15 bin TL, ön lisans kazananlara ise 10 bin TL nakdi başarı ödülü vereceğiz. Ayrıca tüm üniversitelilere İstanbulkart abonman desteğinde bulunacağız' dedi.

Sultanbeyli Belediyesi tarafından 2024 yılında başlayan, üniversiteyi kazananlara başarı ödülü uygulamasının bu yıl da devam edileceği duyuruldu. Tombaş, üniversiteyi kazanan gençlere nakdi eğitim desteğinde bulunacaklarını bildirdi.

'ÖDÜL MİKTARI ARTIRILDI'

Ödül miktarının artırıldığını söyleyen Tombaş, 'SUGEM merkezlerimiz aracılığıyla her yıl binlerce gencimize ücretsiz YKS, LGS ve sınavlara hazırlık kursları veriyoruz. Bu yıl YKS'de 319 öğrencimiz, LGS de ise 426 öğrencimiz hayallerindeki üniversiteye, liseye yerleşti. Her zaman gençlerimizin yanındayız. Bu kapsamda Sultanbeyli'de ikamet eden ve üniversiteyi kazanan gençlerimize bu yıl da başarı ödülü vereceğiz. Lisans kazanan öğrencilere 15 bin TL, önlisans kazanan öğrencilerimize ise 10 bin TL nakdi başarı ödülü vereceğiz. Hayırlı olsun' diye konuştu.

ULAŞIM DESTEĞİ DE VERİLECEK

Ayrıca ulaşım desteği de vereceklerini söyleyen Tombaş, Sultanbeyli'de ikamet eden tüm üniversite öğrencilerine İstanbulkart abonman desteği vereceklerini belirtti.