ANKARA, (DHA)- EĞİTİM ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası (Eğitim Gücü Sen), öğretmenlerin kendi istekleri dışında WhatsApp, Telegram, BİP ve benzeri dijital iletişim gruplarına dahil edilmesine ve kişisel telefon numaralarının öğrenci, veli veya üçüncü kişilerle paylaşılmasına karşı aldığı sendikal eylem kararını 2026-2027 eğitim-öğretim yılında da uygulayacağını duyurdu.

Eğitim Gücü Sen Genel Merkez Yönetim Kurulu, Genel Başkan Oğuz Özat başkanlığında toplanarak öğretmenlerin resmî olmayan iletişim kanallarına dahil edilmesi ve kişisel iletişim bilgilerinin paylaşılması konusunda daha önce alınan eylem kararının yeni eğitim-öğretim yılında da sürdürülmesini kararlaştırdığını bildirdi.

Sendikadan yapılan açıklamada, öğretmenlerin kendi istekleri dışında WhatsApp, Telegram, BİP ve benzeri dijital platformlarda oluşturulan gruplara eklenmesinin ve bu platformlar üzerinden mesai saatleri gözetilmeksizin talimat, tebliğ, emir ve yazı gönderilmesinin hukuka ve çalışma hayatının sınırlarına uygun olmadığı belirtildi. Öğretmenlerin kişisel telefon numaralarının rızaları dışında öğrenci, veli veya üçüncü kişilerle paylaşılmasına da karşı çıkıldığı kaydedildi.

Açıklamada, öğrenci ve velilerle iletişim amacıyla oluşturulan resmi olmayan mesajlaşma gruplarının öğretmenleri mesai saatleri dışında sürekli ulaşılabilir hale getirdiğine dikkat çekilerek, bu durumun öğretmenlerin özel hayatını olumsuz etkileyebildiği ve bazı durumlarda öğretmenlerin veli baskısı ve zorbalığıyla karşı karşıya kalmasına neden olabildiği ifade edildi. Öğretmenlerin kişisel telefonlarının kurumsal iletişim aracı olarak değerlendirilemeyeceği vurgulandı.

İdari bildirim ve tebligatların mevzuata uygun iletişim kanalları üzerinden gerçekleştirilmesi gerektiği belirtilen açıklamada, öğrenci ve velilerle iletişimde e-Okul, elektronik posta ve kurumların resmi iletişim kanallarının kullanılmasının esas olduğu bildirildi. Okul yönetimlerinin farklı bir iletişim platformunun kullanılmasını talep etmesi halinde ise öğretmenin gönüllülüğünün esas alınması gerektiği belirtildi. Öğretmenin kişisel iletişim bilgilerini paylaşmak zorunda bırakılmadan ihtiyaç duyulan teknolojik imkanların idare tarafından sağlanması gerektiği kaydedildi.

EYLEM KARARI EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI SONUNA KADAR GEÇERLİ

Eğitim Gücü Sen Genel Merkez Yönetim Kurulu'nun aldığı karar kapsamında sendika üyelerinin, resmi elektronik ve dijital platformlar dışındaki WhatsApp, Telegram, BİP ve benzeri iletişim araçlarında oluşturulan gruplara katılmalarına yönelik istek ve idari emirleri kendi tercihlerine bağlı olarak yerine getirmeyebilecekleri bildirildi. Üyelerin ayrıca özel hayatlarında kullandıkları kişisel iletişim bilgilerinin öğrenci, veli ve üçüncü kişilerle paylaşılmasına yönelik idari istek, işlem ve emirleri de kendi tercihlerine bağlı olarak yerine getirmeyebilecekleri belirtildi. Sendikal eylem kararının 2026-2027 eğitim-öğretim yılı sonuna kadar geçerli olacağı bildirildi.