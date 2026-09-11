Ahmet ATMACA-Nuray UZATMAZ/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te, yurt dışından yasa dışı yollarla getirilen 122 milyar 791 milyon 220 bin 128 TL değerindeki dövizlerin çeşitli kişi ve şirketler aracılığıyla yurt dışına usulsüz şekilde aktarılması soruşturmasında gözaltına alınan 28 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince; '5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet', '5549 Sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet', 'resmi belgede sahtecilik' ve 'Vergi Usul Kanunu'na muhalefet' suçlarına yönelik soruşturma başlatıldı. Şüphelilerin 2021-2026 yılları arasında yurt dışından yasa dışı yollarla getirilen dövizleri, Gaziantep'te bulunan şahıs, iş yeri ve şirketler aracılığıyla yurt dışında bulunan kişi, iş yeri ve şirketlere usulsüz şekilde aktardıkları belirlendi.

MASAK raporları ile fiziki ve teknik takip çalışmalarında, şüpheli şahıs ve şirketlerin hesaplarında toplam 122 milyar 791 milyon 220 bin 128 TL para hareketliliği olduğu ve bu işlemlerle devletin zarara uğratıldığı tespit edildi. Gaziantep merkezli olmak üzere Bingöl ve Mardin'de toplam 33 şüpheli ile 21 şirkete yönelik operasyon kararı alındı. Gaziantep'te 30, Bingöl'de 1 ve Mardin'de 2 şüpheli olmak üzere 33 şüpheliye yönelik 28 adrese, 8 Eylül saat 06.00'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 28 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 49 fişek ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Ayrıca şüpheli şahıs ve şirketlere ait yaklaşık 50 milyon TL değerindeki taşınır ve taşınmaz mal varlığına el konuldu. 28 şüpheli emniyette 3 gün süren işlemlerinin ardından Gaziantep Adliyesi'ne sevk edildi. (DHA)