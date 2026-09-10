YARALI SAYISI 5'E ÇIKTI

Gaziantep'te yapımı devam eden tüneldeki iş kazasında yaralı sayısı 5'e çıktı. Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik ve ilgili kurum amirleri, yapımı devam eden tünel inşaatında meydana gelen iş kazasında yaralanan 3 işçiyi, tedavi gördükleri Organize Sanayi Bölgesi Tramva Hastanesi'nde ziyaret etti. Çeber, hastane yetkililerinden yaralıların sağlık durumuna ilişkin bilgi aldı.

3 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Bu arada Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı, olaya ilişkin açılan soruşturma kapsamında 3 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Açıklamada, '10.09.2026 tarihinde saat 11:10 sıralarında Dülük Mahallesi Dülük Tüneli içerisinde yapılan çalışmalarda tünel tutucu demirlerinin iskeleye düşmesi sonucu 1 işçinin vefat ettiği, 5 işçinin hafif şekilde yaralandığına yönelik olayın öğrenilmesine müteakip Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal adli soruşturma başlatılmıştır. Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturmayı yürütmek üzere 1 Cumhuriyet Başsavcı vekili ve 1 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiş olup, olay yeri inceleme çalışması yapılarak görevli bilirkişi heyeti ile birlikte yapılan tespit çalışmalarının sonucunda çıkan ön rapor üzerine, olayda kusuru olduğu tespit edilen F.A., İ.B. ve Y.U.K. isimli 3 şahıs hakkında gözaltı kararı verilmiştir. Soruşturma işlemleri tüm yönleriyle sürdürülmektedir' ifadelerine yer verildi.