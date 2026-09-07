Nuray UZATMAZ / GAZİANTEP,(DHA)- GAZİANTEP Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 7'ncisi düzenlenen Uluslararası Rumkale Su Sporları Festivali başladı.

Rumkale'de 7 Eylül'de başlayan festival, doğa yürüyüşüyle start aldı. Katılımcılar, belirlenen parkur boyunca bölgenin doğal güzelliklerini yakından görme fırsatı buldu. Festival kapsamında 7, 8, 10 ve 11 Eylül'de doğa yürüyüşleri, 9 Eylül'de ise bisiklet yarışı düzenlenecek. Katılımcılar ayrıca tekne turuyla Rumkale'yi Fırat Nehri üzerinden görme fırsatı bulacak.

Festival, 11-12-13 Eylül'de gerçekleştirilecek kamp etkinlikleriyle devam edecek. Tarihi Rumkale, 12 Eylül'de Türkiye Dragon Bot Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak. Fırat Nehri'ndeki yarışların yanı sıra konser ve DJ performansları düzenlenecek. Festivalin son günü 13 Eylül'de ise yüzme yarışının startı, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve protokol üyelerinin katılımıyla verilecek. Yarışın ardından dereceye giren sporculara ödülleri takdim edilecek.

Programda Dragon Bot yarışlarının yanı sıra flyboard, jet ski, jetcar, paramotor ve banana gösterileri gerçekleştirilecek. Festival, Doğukan Manço'nun DJ performansıyla sona erecek.