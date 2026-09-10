Nuray UZATMAZ - Ahmet ATMACA / GAZİANTEP, (DHA)- SÜPER Lig takımlarından Gaziantep FK'nın Teknik Direktörü Orhan Ak, 'Şimdi Fenerbahçe sayfasını açıyoruz. Yaklaşık 4 antrenmanımız var. Bunlar bizim için çok değerli. En iyi şekilde hazırlanıp doğru planlarla, doğru oyunla ve en önemlisi taraftarımızla maçı kazanmak istiyoruz' dedi.

Süper Lig'in 5'inci haftasında Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Gaziantep FK, hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. Yeni teknik direktör Orhan Ak yönetiminde yaklaşık bir buçuk saat süren antrenman ısınma ve koordinasyon çalışmalarının ardından pas ve taktik çalışmaları ile son buldu.

'ÇOK İYİ BİR BAŞLANGIÇ YAPTIK'

Antrenman öncesinde açıklamalarda bulunan yeni teknik direktör Orhan Ak, Göztepe karşılaşmasının oyuncularına moral olduğunu söyledi. Takımı rehavete kapılmadan başarının devam ettirilmesi için çalıştığını söyleyen Ak, 'Şükürler olsun çok iyi bir başlangıç yaptık. Maçtan sonra da söylemiştim, oyuncularımıza çok teşekkür ediyorum. Onları kutluyorum. Müthiş bir özgüven, bir cesaret, bir takım olma standardını bize gösterdiler. Tabi artık bundan sonra beklenti dışarıda rakiplerimiz, camia ve taraftarımız olsun beklentilerimiz değişti. Tabi özgüvenle o rehaveti karıştırmamak lazım. Bunu devam ettirmemiz lazım. Sonuçta baktığınız zaman evet ilk yarı müthiş bir oyun, ama ikinci yarı zaman zaman oyunun içinde olduk ama bu süreyi uzatmamız lazım, skordan bağımsız. Çünkü bazen skor yanıltabiliyor. Ama biz hem ilk yarıdaki hem skor, hem oyun gücü çok iyiydi, çok agresiftik, çok doğru planlarla çok iyi işler yaptık. Çünkü Göztepe gibi çok ciddi bir rakibi deplasmanda ilk yarı 4 golle önüne geçmek kolay değil. Ama oyuncularımız müthiş bir özgüven karakter ortaya koydular. Zaten o süreci, motivasyon sürecini çok iyi geçtik, çok iyi konsantre oldular. Çok iyi odaklandılar ve karşılığını aldık. Ama ikinci yarı bazı bölümlerden çok memnun değilim. Bunu geliştireceğiz. Her hafta yeni bir fırsat, yeni bir maç, her maçın yeni bir hikayesi oluyor. Rakip kim olursa olsun o cesareti, o kendi oyun kimliğimizi, standardımızı oturtmamız lazım' diye konuştu.

'ŞİMDİ FENERBAHÇE SAYFASINI AÇIYORUZ'

Orhan Ak, Fenerbahçe karşılaşmasının Gaziantep FK için yeni bir sayfa olduğunu söyledi. Maç öncesinde en iyi şekilde hazırlanıp doğru planlar yaparak sahaya çıkıp 3 puan almak için çalışacaklarını söyleyen Ak, 'Her maç çok zor. Baktığınız zaman kağıt üzerinde hiçbir maçtan kaçamazsınız. Her maça en iyi şekilde hazırlanmanız lazım. Bugün Göztepe maçını tamamen yaptıklarımızı, yapamadıklarımızı, olumlu, olumsuz bunların hepsini tekrardan bir geri bildirimle analizini yaptık. Bugün tamamen o sayfayı kapattık. Şimdi Fenerbahçe sayfasını açıyoruz. Yaklaşık 4 antrenmanımız var. Bunlar bizim için çok değerli. En iyi şekilde hazırlanıp doğru planlarla, doğru oyunla ve en önemlisi taraftarımızla maçı kazanmak istiyoruz' dedi.

Gaziantep FK'nın çıktığı maçlarda başarılı olması için en önemli desteğin taraftarlardan geleceğini söyleyen Ak, sözlerini şöyle tamamladı:

'Göztepe maçını kazandık. Çok iyi bir skorla kazandık. Bu başarılar inşallah hep beraber devam eder. O başarıları beraber paylaşacağımız taraf kesinlikle taraftarımız olacak. Ben Galatasaray'da oynarken de, büyük takımda oynarken de, büyük takımda antrenörlük yaparken de Gaziantep'e geldiğimiz zaman hiçbir zaman kolay olmuyordu yani o 3 puanı alabilmek ya da hiçbir maç kolay olmadı bizim için. O dinamikler bir araya geldiği zaman bizim işimizin daha kolay olacağını düşünüyorum. Onun için taraftarımızın desteğine çok ihtiyacımız var. Benim, oyuncularımızın, camiamızın. İnşallah yeni bir hikaye başlatırız.'

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Orhan Ak'ın açıklamaları

- Antrenmandan detaylar

- Genel ve detay görüntüler