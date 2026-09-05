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Kaza, sabah saatlerinde Fatih Sultan Mahallesi'nde meydana geldi. Metin Polat'ın kontrolünü yitirdiği 27 AND 131 plakalı motosiklet, ağaca çarpıp devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Metin Polat'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze, incelemenin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Öte yandan, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Ahmet ATMACA-Nuray UZATMAZ/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde ağaca çarpan motosikletin sürücüsü Metin Polat (14) hayatını kaybetti. Kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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