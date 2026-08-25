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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, çocukları ekranın olumsuz etkilerinden koruma konusunda 'daha fazla bekleyemeyeceklerini' kaydederek, liselerde cep telefonu yasağına ilişkin yasanın yürürlüğe girdiğini duyurdu. Yasayla öğrenme ortamındaki huzurun yeniden kazanılacağını belirten Macron, yasanın 1 Eylül'de başlayacak yeni eğitim döneminden itibaren geçerli olacağını ifade etti.

FRANSA, (DHA) - FRANSA Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yeni eğitim-öğretim yılından itibaren liselerde cep telefonunun yasaklandığını bildirdi.

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