ABD, (DHA) - ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, 'İran'ı ayakta tutan ekonomik can damarlarını kesmek amacıyla 'ekonomik dışlama' operasyonu başlattık' dedi.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, düzenlediği basın toplantısında, ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla, İran'a ve ülkeye destek sağlayanlara karşı, benzeri görülmemiş bir 'ekonomik dışlama' operasyonu başlattığını bildirdi. Amaçlarının, İran'ı ayakta tutan tüm ekonomik can damarlarını keserek Tahran'ı tek başına bırakana kadar baskıyı sürdürmek olduğunu belirten Bessent, 'ABD Silahlı Kuvvetleri 'İran'ın hiçbir zaman nükleer silaha sahip olmamasını sağlama' yönündeki hedefinin gerçekleştirilmesi için gerekli zemini hazırladı. ABD ekonomisinin gücü uzun soluklu bir mali operasyon düzenlemeye olanak sağladı. İran, şu anda çok net bir tercihle karşı karşıya ve önünde 2 yol var. Tam bir küresel izolasyon ve asgari düzeyde bir geçim ekonomisi ya da küresel ekonomiye yeniden entegre olma fırsatını barındıran, normale dönüş yolu' ifadelerini kullandı.

Bessent, İran'ın önündeki diğer tüm seçenekleri ortadan kaldırmak amacıyla 'ekonomik operasyon' başlattıklarının altını çizerek, 'Hazine Bakanlığı, İran'ın petrol kaçakçılığı yapmak ve yaptırımlardan kaçınmak için kullandığı her bir bağlantı noktasının, aracı unsurun ve ağın haritasını çıkardı. Bugünden itibaren Hazine Bakanlığı ve diğer kurumların atacağı adımlar çemberi daraltacak ve Devrim Muhafızları Ordusu'nu ve İran'ı finanse eden her türlü potansiyel gelir kaynağını engelleyecek. Sıfır sızıntı yaklaşımını uyguluyoruz. Rejimin, Amerika'ya ve dünyaya yönelik terör eylemleri gerçekleştirme kapasitesini yeniden inşa etmesine olanak sağlayacak en küçük bir nefes alma alanı olmayacak' diye konuştu.