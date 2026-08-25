ABD, (DHA) - ABD Başkanı Donald Trump, Kanada ile sınırda yer alan Ontario Gölü'nün ismini 'Amerika Gölü' olarak değiştirmeyi 'ciddi şekilde' değerlendirdiklerini bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından ABD'nin New York eyaletiyle Kanada'nın Ontario eyaleti arasında yer alan Ontario Gölü'yle ilgili paylaşımda bulundu. Trump, 'ABD, Ontario Gölü'nün adını Amerika Gölü olarak değiştirmeyi ciddi şekilde değerlendiriyor çünkü artık Ontario ile iş yapacağımızı pek sanmıyoruz' ifadelerini kullandı.