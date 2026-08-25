ABD, (DHA) - ABD Başkanı Donald Trump, 'Hürmüz Boğazı'nın uluslararası sularındaki tüm mayınlar etkisiz hale getirildi' dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Hürmüz Boğazı'nın uluslararası sularındaki tüm mayınların ABD Donanması tarafından etkisiz hale getirildiği konusunda az önce bilgilendirildim. İran'a, yeni mayın döşeyen herhangi bir gemi veya tekne derhal ve sistematik olarak imha edilecek. Uzay Kuvvetleri aracılığıyla tıpkı Kazma Dağı ve daha önce imha edilmiş diğer üç nükleer tesis gibi Boğaz'ın her bir karışını yakından takip ediyoruz. Mayın döşenmesine karşı Sıfır Tolerans politikası tam olarak uygulanmaktadır' ifadelerini kullandı.