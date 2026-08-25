KOLOMBİYA, (DHA) - KOLOMBİYA Cumhurbaşkanı Abelardo de la Espriella, '10 Ağustos'ta meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki depremin ardından felaket bölgelerinin yeniden inşasına başlanacak' dedi.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Abelardo de la Espriella, 10 Ağustos'ta meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Choco yönetim bölgesine bağlı Quibdo kentini ziyaret etti. Depremin 150 binin üzerinde konuta hasar verdiğini söyleyen De la Espriella, deprem bölgelerinin yeniden inşa edileceğinin bildirdi. De la Espriella, 'Bugün Quibdo'dan itibaren vatanın yeniden inşası başlıyor. Bu süreç, mühendisler ve uzmanların refakatinde yürütülecek. Hasarlı konutların onarımı için ilk etapta 4 bin 480 ton yapı malzemesi teslim edilecek. Hafif hasarlı evleri bulunan ailelere onarım malzemesi, kullanılamayacak durumdaki evlerin sahiplerine ise yeni konut verilecek' ifadelerini kullandı.

Depremde evi yıkılan veya kullanılamaz hale gelen ailelere 26 Ağustos'tan itibaren üç ay boyunca aylık yaklaşık 285 dolar yardım yapılacağını aktaran De la Espriella, 'Yeniden inşa süreci hızlı bir şekilde ancak şeffaflık ve denetim ilkeleri doğrultusunda ilerleyecek' diye konuştu.