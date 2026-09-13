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Olayla ilgili inceleme sürüyor. (DHA)

Olay, dün akşam, Gölköy ilçesi Ahmetli Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; fındık hasadının ardından evine dönmek üzere yola çıkan Döndü Yar, ayağının kayması sonucu yaklaşık 6 metreden bahçeye yuvarlandı. Yaralanan Yar, olay yerinde yaşamını yitirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemenin ardından Döndü Yar'ın cansız bedeni, ambulansla hastane morguna kaldırıldı.

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