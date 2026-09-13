Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)- 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta son olarak İzmir derbisinde Karşıyaka ile 1-1 berabere kalan Altay, kulüp tarihinin en zor dönemini geçirmesine rağmen sergilediği mücadeleyle alkış topladı. Transfer yasağı 5 yıldır devam eden siyah-beyazlılar, yeni sezona başlamadan önce yönetim kriziyle sarsıldı. Üst üste yapılan kongrelerde başkan adayı çıkmaması üzerine yönetim istifa ederek kulübe kayyım atanması için mahkemeye başvururken; Ceyhun, Özgür, Deniz, Onur Efe gibi önemli oyuncular sözleşme yenilemedi. Hikmet, Ege, Emre gibi gençler sözleşmelerini feshedip yuvadan uçtu.

Hazırlıklara gecikmeli olarak 7 Ağustos'ta başlayan Altay, tamamı altyapısından yetişen gençleriyle başladığı 2026-27 sezonunun ilk 2 haftasından 2 beraberlikle ayrılarak kolay lokma olmadığını gösterdi. İdari ve mali krizlerle boğuşan İzmir temsilcisi derbiye 20 yaş ortalamasıyla çıkarken, favori gösterilen Karşıyaka önünde 1-0 geriye düşmesine rağmen pes etmeyerek 1 puanı cebine koydu. Maçtan sonra Altaylı taraftarlar genç kadroyu alkışlarla soyunma odasına uğurladı. Altay'da 7'nci dakikada sakatlanarak oyuna devam edemeyen İbrahim'in çapraz bağlarından sakatlanma şüphesi bulunuyor.

TUNA ÜZÜMCÜ GURURLU

Derbide kırmızı kart gören Altay Teknik Direktörü Tuna Üzümcü, takımıyla gurur duyduğunu söyleyerek, 'Hafta boyunca bu maçın havasının, duygusunun ve sorumluluğunun farklı olduğunu konuştuk. Sahada ne beklediğimizi, hangi anlarda nasıl davranmamız gerektiğini çalıştık. Oyuncularımız da 90 dakika boyunca söylediklerimizi uygulamak için büyük bir mücadele ortaya koydu. Bir arkadaşının açığını kapatmak için fazladan koşan, yorulduğunda bir adım daha atan, üzerindeki formanın ağırlığını ve sorumluluğunu hisseden bir takım gördüm. Teknik adam olarak bundan daha kıymetli çok az şey vardır. Eksiklerimiz var, hatalarımız olacak ama mücadelemizden, karakterimizden ve değerlerimizden asla taviz vermeyeceğiz' dedi.

Çok genç bir oyuncu grubuyla yol yürüdüklerini dile getiren Üzümcü, 'Bu çocukların sahada geçirdiği her dakika, yaşadığı her pozisyon, yaptığı her hamle ve verdiği her doğru reaksiyon onların gelişiminin bir parçası. Bizim için bugün alınan sonuç kadar, yarın nasıl bir takım olacağımız da önemli. Maç maç ilerleyeceğiz; öğrenerek, gelişerek, oyunun içinde kalarak ve mücadele ederek yolumuza devam edeceğiz. Son olarak Büyük Altay taraftarına ayrı bir parantez açmak istiyorum. Alsancak'ta yine evimizde olduğumuzu hissettirdiler. Maç öncesinden son düdüğe kadar futbolcularımızın yanında oldular. Maç sonunda da bu genç çocukları bağırlarına basmaları bizim için çok kıymetliydi. Gönülden teşekkür ediyorum' diye konuştu.