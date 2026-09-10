-İsmail Kartal'dan 4 değişiklik

-Sarı-lacivertlilerde 2 eksik

-Şampiyonlar Ligi'ne özel koreografi

-UEFA Gençlik Ligi'nde kazanan Roma

-Tribünler dolu

Olgucan KALKAN / İSTANBUL,(DHA)- UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Fenerbahçe sahasında İtalya ekibi Roma'yı konuk etti. Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde saat 19.45'te başlayan karşılaşmada İspanya Futbol Federasyonu'ndan Gil Manzano düdük çaldı. Manzano'nun yardımcılıklarını ise Diego Barbero ve Guadalupe Porras Ayuso üstlendi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Süper Lig'in 4'üncü haftasında iç sahada Beşiktaş'a 2-1 kaybedilen derbi maçın 11'inde 4 değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü. Tecrübeli teknik adam; Samedo, Guendouzi, Oğuz Aydın ve İrfan Can Kahveci'nin yerlerine Mert Müldür, İsmail Yüksek, Kerem Aktürkoğlu ve Bartuğ Elmaz'ı görevlendirdi. Kalede eldivenleri Ederson'a emanet eden Kartal, savunma dörtlüsünü Mert Müldür, Skriniar, Ake ve Brown'dan oluşturdu. Orta alanda İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz ve Kante'yi 11'de oynatan İsmail Kartal; sağ kanatta Greenwood, sol kanatta ise Kerem Aktürkoğlu'nu görevlendirdi. Tecrübeli teknik adamın gol yollarındaki tercihi ise Vedat Muriqi oldu.

SARI-LACİVERTLİLERDE 2 EKSİK

Fenerbahçe'nin Roma'yı konuk ettiği mücadeleye sarı-lacivertliler, 2 oyuncusundan yoksun olarak sahaya çıktı. Marsilya maçının ardından UEFA tarafından cezalandırılan Metteo Guendouzi'nin yanı sıra sakatlığı bulunan Asensio, mücadelenin kadrosunda yer almadı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE ÖZEL KOREOGRAFİ

Sarı-lacivertli taraftarlar, mücadele öncesinde Şampiyonlar Ligi'ne özel koreografi hazırladı. Okul açık tribününde yapılan koreografide 'Fenerbahçe, Avrupa'da ava geri döndü' pankartı yer aldı.

UEFA GENÇLİK LİGİ'NDE KAZANAN ROMA

İki takımın U19 takımları, UEFA Gençlik Ligi'nde karşı karşıya geldi. Pendik Stadyumu'nda oynanan mücadelede sarı-lacivertliler, ilk yarıyı 2-0 önde kapatmasına rağmen mücadeleden 4-2'lik skorla mağlup ayrıldı.

TRİBÜNLER DOLU

Sarı-lacivertlilerin Roma'yı konuk ettiği mücadele dolu tribünler önünde oynandı. Fenerbahçeli taraftarlar, stadyumun tamamını doldururken, yaklaşık 400 Roma taraftarı da deplasman tribünündeki yerini aldı.