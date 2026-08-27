İSTANBUL, (DHA)- FENERBAHÇE, Hırvat kaleci Dominik Livakovic'in İspanyol ekibi Barcelona'ya transfer olduğunu açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, 'Kulübümüz, 2023 yılında kadromuza katılan profesyonel futbolcumuz Dominik Livakovic'in kalıcı transferi konusunda Barcelona kulübü ile anlaşmaya varmıştır. Çubuklu formamız altında verdiği emekler için Dominik Livakovic'e teşekkür ediyor, kariyerinin yeni döneminde kendisine başarılar diliyoruz' denildi.