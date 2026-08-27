Ceren KÜP / İSTANBUL, (DHA)- BAKIRKÖY Cumhuriyet Başsavcılığı, Bodrum'da katıldığı bir finans toplantısında yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle İngiliz ekonomist Timothy Ash hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan re'sen soruşturma başlattı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, 'Basına konu olduğu üzere T.A. hakkında, katıldığı bir toplantıda sarf etmiş olduğu sözler nedeniyle, 'Cumhurbaşkanına Hakaret' suçundan Cumhuriyet Başsavcılığımızca re'sen soruşturma başlatılmıştır' ifadeleri yer aldı. (DHA)