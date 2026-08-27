AVRUPA AJANSI (AVA) SPOR-Fenerbahçe’nin kaptanı Milan Škriniar, Lyon galibiyetinin ardından canlı yayında açıklamalarda bulundu.Škriniar, karşılaşmanın zorluğuna dikkat çekerek, “Zor bir maçtı. Lyon harika ve çok güçlü bir takım. Tüm Fenerbahçe takımı büyük bir iltifatı hak ediyor” dedi.

Şampiyonlar Ligi’ne dönmenin önemini vurgulayan Fenerbahçe kaptanı, “Fenerbahçe hak ettiği yere döndü. İlk hedefimiz buydu. Şimdi hedeflerimiz doğrultusunda oynamaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Škriniar, Fenerbahçe’nin Avrupa’nın en önemli takımlarından biri olduğunu belirterek, “Yarın lige döneceğiz” dedi.

Taraftarlara da teşekkür eden kaptan, “Bizi destekleyen tüm taraftarlarımıza teşekkür ederiz” mesajını verdi.