İSTANBUL, (DHA)- ZİRAAT Türkiye Kupası 1'inci eleme turu kura çekimi, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşti.

Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen kura çekim törenine TFF 1'inci Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, A Milli Takım ve Süper Lig'den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mecnun Otyakmaz, TFF 2'nci ve 3'üncü Lig Kulüpleri, Futsal ve Plaj Futbolundan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Murat Şahin, TFF Genç Milli ve Kadın Milli Takımlar, Kulüp Lisans İşleri, Tesisler ve Yatırımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Temel Bozbağ, TFF Amatör Futbol, Kadın Futbolu ve Engelli Futbolundan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ural Aküzüm, TFF Sportif İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Şepik, TFF Lig Yönetimi Direktörü Besim Yalçın, TFF Protokol ve Konaklama Direktörü Mustafa Baltacı, TFF Profesyonel Maç Planlama Müdürü Serkan Karasakaloğlu ile kulüp başkanları ve temsilcileri katıldı.

Kura çekiminin öncesinde açılış konuşmasını yapan TFF 2'nci ve 3'üncü Lig Kulüpleri, Futsal ve Plaj Futbolundan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Murat Şahin, 'Profesyonelliğe Geçiş Ligi'nden 20 takımımızın da yer alacağı 1'inci eleme turu ile kupa heyecanını başlatıyoruz. Bu yıl 65'inci kez düzenleyeceğimiz Ziraat Türkiye Kupası'na katılan tüm kulüplerimize başarılar diliyorum. Kura çekiminin kulüplerimiz ve Türk futbolu için hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum' dedi.

Açılış konuşması ve TFF Profesyonel Maç Planlama Müdürü Serkan Karasakaloğlu'nun teknik bilgilendirmesinin ardından yapılan kura çekimiyle Ziraat Türkiye Kupası 1'inci eleme turu eşleşmeleri belli oldu. Ziraat Türkiye Kupası 1'inci eleme turunda, Profesyonelliğe Geçiş Ligi ve 3'üncü Lig'den 20'şer takım olmak üzere toplam 40 takım mücadele edecek. Tek maç eleme usulüne göre bölgesel olarak oynanacak Ziraat Türkiye Kupası 1'inci eleme turu müsabakalarına, kurada küçük numaraları çeken takımlar ev sahipliği yapacak. Müsabakalarını kazanan 20 takım tur atlayarak Ziraat Türkiye Kupası 2'nci eleme turuna yükselecek.