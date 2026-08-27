AVRUPA AJANSI (AVA) LYON – Şampiyonlar Ligi play-off turunda Lyon’u mağlup ederek tarihi bir başarıya imza atan Fenerbahçe’de maç sonunda büyük coşku yaşandı. Karşılaşmanın ardından Fenerbahçeli futbolcular ve Teknik Direktör İsmail Kartal, tribünlerde kendilerini bekleyen taraftarlarla buluştu. Sarı-lacivertli taraftarlar, tüm oyuncular ve İsmail Kartal için uzun süre tezahürat yaptı.



Statta zafer coşkusu yaşanırken, futbolcuların yüzlerindeki mutluluk, gurur ve heyecan dikkat çekti.



Fenerbahçe camiası, 18 yıllık Şampiyonlar Ligi hasretinin sona ermesini taraftarlarıyla birlikte kutladı.



Sarı-lacivertliler, Avrupa’nın en büyük sahnesine yeniden adını yazdırmanın gururunu yaşadı.