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Beşiktaş'tan bir transfer de orta sahaya

Edirne İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Uzunköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptığı çalışmada S.G.'nin ilçeye bağlı Sığırcılı köyündeki kamu arazisinde Hint keneviri yetiştirdiğini tespit etti. Ekipler, S.G.'yi kamu arazisine ektiği kenevirleri sularken suçüstü yakalayarak, gözaltına alındı. Arazide, 52 kök Hint keneviri ve 1 kilo 310 gram kubar esrar ele geçirildi. S.G.'nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. (DHA)

Av tüfeğiyle öldürülen 'Sütlaç' için savcılığa suç duyurusu

Ünsal YÜCEL/ UZUNKÖPRÜ(Edirne), (DHA)- EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde M.G. (41), jandarma tarafından kamu arazisinde yetiştirdiği Hint kenevirlerini sularken suçüstü yakalanarak, gözaltına alındı.

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