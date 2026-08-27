Esra GÜNTEPE - Ulaşcan ÖZER / İSTANBUL, (DHA) - BAHÇELİEVLER Belediyesi, 2026-2027 eğitim-öğretim yılında ilçedeki 82 devlet okulunda görevlendirilmek üzere 82 güvenlik personelinin istihdam edileceğini duyurdu. Uygulama kapsamında şu ana kadar yaklaşık 3 bin kişi başvururken, adayların mülakatları Bahçelievler Belediyesi Kariyer Merkezi'nde gerçekleştiriliyor. Güvenlik sertifikası bulunan adaylara öncelik verilirken, adaylarda 18 yaşını doldurmuş ve emekli olmamış olma şartı aranıyor.

Bahçelievler Belediyesi, çocukların okullarda daha güvenli ortamlarda eğitim görmesi amacıyla hayata geçirilen okul güvenliği uygulamasına destek veriyor. 'Toplum Yararına Programlar' kapsamında yürütülen çalışma kapsamında ilçedeki 82 devlet okulunda 82 güvenlik personeli görev yapacak. Adayların 5 gün, toplam 45 saat çalışacağı belirtildi. Başvurularda güvenlik sertifikası bulunan adaylara öncelik verilirken, adayların adli sicil kayıtları da Bakanlık tarafından değerlendirilecek. Mülakat yarın saat 17:00'da son bulacak.

14 Eylül'de başlayacak yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde yürütülen çalışmaya yoğun ilgi gösterilirken, bugüne kadar yaklaşık 3 bin kişinin başvuruda bulunduğu belirtildi.

'UYGUN ADAYLAR İŞBAŞI YAPACAK'

Bahçelievler Belediye Başkan Yardımcısı Bahattin Özdemir, uygulamanın Türkiye genelinde başlatılan okul güvenliği projesinin ilk adımlarından biri olduğunu belirterek, 'İçişleri Bakanlığımız, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız ve Milli Eğitim Bakanlığımızın okullarda güvenlik istihdamı ile ilgili projesinin ilk adımını burada, Bahçelievler'de atıyoruz. Biz de projeye destek olmak için kariyer merkezimizin kaynaklarını, yetişmiş insan gücünü alarak başvuruları burada gerçekleştiriyoruz. Bugün itibarıyla 3 bin komşumuz başvurdu. Mülakatları burada gerçekleştirilecek. Uygun adaylar seçilip kendileri işbaşı yapacaklar' dedi.

'GÜVENLİK SERTİFİKASI ÖNCELİKLİ TERCİH NEDENİ'

Başvurularda güvenlik sertifikasının öncelikli tercih nedeni olduğunu belirten Özdemir, 'Biliyorsunuz güvenlik sertifikası olmak öncelikli tercih nedeni. Bakanlık tarafından adli sicil kaydına bakılacak. Toplum Yararına Programlar'da da maddi gelir kriteri var. Hane halkı gelirinin asgari ücretin 1,5 katını geçmemesi önceleniyor ki hem çocuklarımıza hem de maddi durumu olmayanlara bir iş gücü sağlayalım' diye konuştu.

Bahçelievler'de 82 kişinin istihdam edileceğini ifade eden Özdenir, 'Şu anda Bahçelievler'de 82 kişi istihdam edilecek. Ama bu sadece Bahçelievler için. Biliyorsunuz Türkiye'de binlerce okul var, bakanlık hepsine bakacaktır. Biz de Bahçelievler Belediyesi olarak çorbada tuzumuz bulunduğu için mutluyuz' ifadelerini kullandı.

'KESİNLİKLE OLMASI GEREKEN BİR ŞEY'

Mülakata gelen adaylardan Hülya Aydın ise ilk kez böyle bir mülakata gireceğini belirterek, 'Çok heyecanlıyım. İlk kez mülakata gireceğim. Zaten kimliğimi de yeni aldım. Önceden hiç böyle bir şey düşünmüyordum. Bir baktım çevremde çok insan alıyor, ben de alayım dedim. Bir de okullara alınacağını duyunca geldik' dedi.

'ÇOCUKLARIMIZIN EMİN ELLERDE OLMASI ÇOK ÖNEMLİ'

Çocukların güvenliğinin aileler açısından önem taşıdığını ifade eden Ayşe Doğan, 'Çocuklarımızın emin ellerde olması çok önemli. Yani çocuklarını gönül rahatlığıyla okula bırakabilmeleri, onların rahat rahat evlerine dönmeleri açısından çok iyi bir uygulama. Ben bu uygulamayı destekliyorum' diye konuştu.

'KENDİ ÇOCUĞUM GİBİ DÜŞÜNÜYORUM'

Güvenlik alanında daha önce deneyimi bulunmadığını belirten adaylardan Şehmus Ölçen de çocukların güvenli bir ortamda yetişmesinin önemine dikkat çekti. Ölçen, 'Çocuklarımızın elbette güvenli bir ortamda yetişmesi, güvenli bir ortamda büyümesi önemli. Tek istediğimiz çocuklarımızın daha güvenli, sağlıklı bir ortamda yetişmesi' dedi.

Okul güvenliğinin yalnızca güvenlik görevlileriyle sınırlı olmadığını ifade eden Ölçen, 'Ailenin, ailelerin bunun için çocukları yönlendirmesi, başımızdaki diğer büyüklerimizin bunun için bir adım atması lazım. Yani şu anda attıkları bu adım bence çok sağlıklı ve mantıklı bir adım oldu' ifadelerini kullandı.

Ölçen, 'Sadece kendi çocuğumu yetiştirdiğim gibi diğer çocuklara da aynı şekilde davranmayı düşünüyorum. Çünkü her çocuk kendi çocuğumuz gibi yetiştirirsek, bu şekilde daha çok sağlıklı ve daha aklı başında bireyler yetiştirebileceğimize inanıyorum' diye konuştu.