Tuğçe SEZER ODABAŞI-Harun ŞAHBAZOĞLU/ŞAM (Suriye), (DHA)- Türkiye-Suriye Ticaret Heyeti ve İkili İş Görüşmeleri programının ardından konuşan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, 'Türkiye'ye Suriye'de bazı sektörler için ithalat noktasında çok fırsat var. Özellikle Hindistan'da, Kamboçya'da, Çin'de üretim yapan Türk markaları var. Onları bu bölgeye çekebilirler. Bu bölgeye çektikleri zaman ağırlıklı ham maddeyi de Türkiye'den alma potansiyeli var. Böylece hem Suriye kazanıyor hem Türkiye kazanıyor. Buraya bu şekilde bakmak lazım. İş gücü yüksek, çalışkan bir topluluk. O yüzden kazan-kazan olarak bakmak lazım diye düşünüyorum' dedi.

Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda, Suriye Ticaret Odaları Birliği ve Türkiye İhracatçılar Meclisi iş birliğiyle düzenlenen 'Türkiye-Suriye Ticaret Heyeti ve İkili İş Görüşmeleri' programı, Şam'da başladı. Programa Ticaret Bakanı Ömer Bolat, TİM Başkanı Mustafa Gültepe, sınır şehirlerinin yöneticileri ve iş insanları katıldı. Şam ve Halep'te gerçekleştirilen görüşmeleri değerlendiren Gültepe, iki ülke arasındaki ticari potansiyele dikkat çekti.

'POTANSİYELİ YUKARI DOĞRU ÇIKARMAK İÇİN BURADAYIZ'

TİM Başkanı Mustafa Gültepe, 'Suriye şu anda bizler için ne kadar önemliyse, karşılıklı iş birliği gelirtirme noktasında Türkiye onlar için de önemli. Yeni kurulan bir hükümetten bahsediyoruz. Her şey onlar için yeni. Yeni öğreniyorlar. Dolayısıyla bu öğrenme evresinde biz de onlara o kapsamda yardımcı olmaya çalışıyoruz. Burada potansiyel var. Geçmiş dönemde yaşanan potansiyelleri tekrar yukarı doğru çıkarmak için buralardayız. Özellikle Türkiye sınırı olan bölgelerde üretim yapma, satış yapma, organize etme, bunların kalkınmasını sağlamak. Çünkü komşumuz. Çok uzun da bir sınırımız var burayla. Geçmiş dönemde gerek Şam'la gerek Halep'le olan iş birlikleri çok fazlaydı biliyorsunuz. Şam'ı İstanbul'a, Halep'i de Antep'e benzetmeyle beraber yapılan iş birlikleri var' diye konuştu.

'KARŞILIKLI HEM İYİ NİYET VAR HEM ÇALIŞMA ARZUSU VAR'

Gültepe, 'Dolayısıyla biz de şu anda 2025 yılında 3,5 milyar dolara yakın ihracat yaptık. 230 milyon dolar da ithalat yaptık. Tamam, ticari denge bizim lehimize ama zamanla onun oturacağını tahmin edebiliyorum. Orta ve uzun vadede en az 10 milyar doları yakalayabiliriz. Karşılıklı hem iyi niyet var hem çalışma arzusu var. Çok yakın. Yani bölgemizde özellikle Antep, Kilis, Hatay bölgesinden 1 saatte, 1,5 saatte, bu ülke içerisindeyse en fazla 2,5 saatte Şam'dasın. Dolayısıyla o jeopolitik konumu da kullanarak bence Türk firmaları buradaki potansiyeli, Türkiye'deki firma gücünü kullanarak, bilgisini kullanarak, teknolojisini kullanarak bu taraflarda, Uzak Doğu'da yapılan siparişleri bu bölgeye çekme şansımız var. Her sektörde çekme şansımız var. Sektörleri burayla büyütme şansımız var. Rekabet etme potansiyeli yüksek. Burada gücü kullanmak lazım. İş gücü, çalışkanlığı, potansiyeli o anlamda fırsatı diğer ülkelere kaptırmadan, komşumuz olan Suriye'deki fırsatları yakalayarak bence önümüzdeki dönemlerde çok daha güzel iş birlikleri ve çok daha güzel rakamlara beraberce imza atarız diye düşünüyorum' ifadelerini kullandı.

'AĞIRLIKLI EMEK YOĞUN OLAN SEKTÖRLERDE ÇOK BÜYÜK FIRSATLAR VAR'

Son olarak iki ülke arasında iş yapabilecek öncelikli sektörleri de değerlendiren Gültepe, 'Her sektörde dedik, tabii çok teknolojik olan sektörleri tabii devre dışı bırakmak lazım. Ağırlıklı emek yoğun olan sektörler. Tekstil sektörü, hazır giyim sektörü, makine sektörü, mobilya sektörü, deri ve ayakkabı sektörü, tabii yapı malzemeleri sektörü, inşaat sektörü, kimya sektörünün bazı bölümleri çok rahat bir şekilde burada. Hububat sektörleri, bakliyat sektörleri o anlamda ve tarım sektöründe çok büyük fırsatlar var. Yani karşılıklı bizde olan fazlalığı, örnek veriyorum, onu bu tarafa transfer etmek lazım. Burada olan fazlalığı da, gücü de bize transfer etmek lazım. Aslında 'İki yarım bir tam' derler ya, bazı güçleri birleştirirsek, yüzde 80'i sendedir, yüzde 20'si buradadır. İşte onu bütünleştirmek, yüzde 100'ü tamamlamak. O anlamda burada yüzde 100'ü tamamlama potansiyeli var her sektörde. Bazı operasyonları Türkiye'de, bazı operasyonları burada. Türkiye'ye ithalat yapma noktasında bence bazı sektörler için burada çok fırsat var. Özellikle Hindistan'da, Kamboçya'da, Çin'de üretim yapan Türk markaları var. Onları bu bölgeye çekebilirler. Bu bölgeye çektikleri zaman ağırlıklı ham maddeyi de Türkiye'den alma potansiyeli var. Böylece hem Suriye kazanıyor hem Türkiye kazanıyor. Buraya bu şekilde bakmak lazım. İş gücü yüksek, çalışkan bir topluluk. O yüzden kazan-kazan olarak bakmak lazım diye düşünüyorum' dedi. (DHA)