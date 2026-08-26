AVRUPA AJANSI (AVA) SPOR-Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında deplasmanda Fransa temsilcisi Lyon’u 2-1 mağlup ederek adını Şampiyonlar Ligi’ne yazdırdı.

Sarı-lacivertli ekip, bu sonuçla 18 yıllık Şampiyonlar Ligi hasretine son verdi. Fenerbahçe’nin tarihi zaferi, Türkiye’nin Avrupa futbolundaki başarısını da güçlendirdi.

LYON 1 – 2 FENERBAHÇE

İlk yarıyı 2-0 önde tamamlayan Fenerbahçe, karşılaşmanın ikinci yarısında Lyon’un baskısına rağmen üstünlüğünü korumayı başardı. Mücadeleyi 2-1 kazanan sarı-lacivertliler, İstanbul’da oynanan ilk maçın ardından turu geçen taraf oldu.



Bu sonuçla Türkiye, Şampiyonlar Ligi’nde iki takımla temsil edilecek.



Fenerbahçe’nin tarihi başarısı, sarı-lacivertli camiada büyük sevinç yarattı.



TARİHİ ZAFER: LYON 1 – 2 FENERBAHÇE