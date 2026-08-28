Samed Aydın SUN / KAYSERİ, (DHA)- TRENDYOL 1'inci Lig ekiplerinden Metro Holding Kayserispor, 4'üncü haftada sahasında oynayacağı Bursaspor maçının hazırlıklarını sürdürürken, kentte bazı caddeler karşılaşma öncesi Kayserispor bayrakları ile donatıldı.

1'inci ligde ilk 3 haftayı namağlup geçiren ve topladığı 9 puanla liderlik koltuğunda oturan Kayserispor, ligin 4'üncü haftasında yarın saat 19.00'da Bursaspor'u konuk edecek. Zorlu karşılaşma öncesi kentte bazı caddeler sarı-kırmızılı takımın bayrakları ile donatıldı. Kayseri'nin en işlek caddelerinden biri olan ve havaalanı yoluna ulaşımı sağlayan Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerindeki aydınlatma direklerine asılan Kayserispor bayrakları dikkat çekti. Kentte en son bu tarz bayrak asma kampanyası geçen yıl küme düşme mücadelesi verildiği dönemde Süper Lig'in 25'inci haftasında oynanan Trabzonspor maçı öncesi yapılmıştı. Bu yıl şampiyonluk parolası ile lige başlayan ve ilk 3 haftada namağlup yoluna devam eden İç Anadolu ekibinde bayrak asma kampanyasının ilerleyen haftalarda kent geneline yayılacağı belirtildi.