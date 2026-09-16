Emre KURT / İSTANBUL, (DHA)-ESENYURT'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 840 kilo toz halinde Pregabalin maddesi ile 800 bin adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alınırken İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, operasyon düzenlenen imalathanede incelemelerde bulundu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile ortak olarak 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçuna yönelik çalışma yürütüyor. Çalışmalar kapsamında 15 Eylül Salı günü Esenyurt'ta belirlenen bir iş yeri ve araca yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız operasyon düzenlenen imalathaneyi ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

3,5 MİLYON HAP ÜRETEBİLECEK HAM MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan aramalarda 840 kilo toz halinde Pregabalin maddesi (yaklaşık 3,5 milyon adet hap üretilebilecek ham madde), 800 bin adet Pregabalin etken maddeli sentetik ecza hapı, 374 kilogram katkı maddesi, 1 milyon 200 bin adet doluma hazır boş kapsül, 5 adet hap üretiminde kullanılan makine, kiloluk terazi, 2 hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin, bugün 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan adliyeye sevk edileceği öğrenildi.