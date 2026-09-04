Sultangazi'de kentsel dönüşüm çalışmaları sürüyor

Melike USLU/İSTANBUL, (DHA)- SULTANGAZİ Belediyesi, ilçe genelinde riskli yapıların dönüştürülmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Yüzde 100 anlaşmalı kentsel dönüşüm projesi kapsamında bu kez Mavi Evler Sitesi'nin yıkımına başlandı. Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, 'İlçemizde Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız iş birliğinde bizler de yoğun bir çalışma yürütüyoruz. Yerinde dönüşüm çalışmalarında İstanbul'da en başları çekiyoruz. Bugün burada da yüzde 100 anlaşmalı olarak dönüşüm sağlanan Mavi Evler Sitesi sakinlerine büyük iş düştü. Hepsi sürece dahil oldu. Bugün de yıkım süreci başladı. Sonrasında hızlı bir şekilde inşaat yükselecek' dedi.

Kentsel dönüşüm çalışmalarına devam eden Sultangazi Belediyesi; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Marmara Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü iş birliği ile yürütülen Yarısı Bizden Kampanyası ile riskli binaların dönüşümü sağlanıyor. Eski binalar yıkılarak yerine depreme dayanıklı sağlam binalar inşa ediliyor. Bu Kez Mavi Evler Sitesi Sultançiftliği Mahallesi'ndeki Mavi Evler Sitesi de yüzde 100 vatandaş müteahhit uzlaşmalı dönüşüme katıldı.

8 blok, 170 daire ve 6 dükkandan oluşan Mavi Evler Sitesi'nde tüm tedbirlerin alınmasının ardından yıkıma başlandı. Sultangazi Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, Marmara Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü 1 No'lu Dönüşüm Uygulamaları Daire Başkanı Enes Gürbüz ve AK Parti İlçe Başkanı İmdat Kamacı ve site sakinleri de yıkım alanındaydı.

DURSUN: HAK SAHİPLERİNE ÖNEMLİ GÖREV DÜŞÜYOR

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, 'Dönüşümün çok yoğun yaşandığı bir süreçteyiz. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere canla başla Türkiye genelinde dönüşüm çalışmalarını hızla sürdüren Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum ve ekibine teşekkürlerimi sunuyorum. Dönüşüm zor bir iş. Anlaşmalı dönüşüm ise çok daha zor. Bu işte devlete güven olmazsa olmaz. Vatandaşımız devletine güveniyor. İlçemizde Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız iş birliğinde bizler de yoğun bir çalışma yürütüyoruz. Yerinde dönüşüm çalışmalarında İstanbul'da en başları çekiyoruz. Bugün burada da yüzde 100 anlaşmalı olarak dönüşüm sağlanan Mavi Evler Sitesi sakinlerine büyük iş düştü. Hepsi sürece dahil oldu. Bugün de yıkım süreci başladı. Sonrasında hızlı bir şekilde inşaat yükselecek. Vatandaşımızı depreme dayanıklı konforlu keyifle yasayabilecekleri yaşam alanları üretmek çok çok önemli. Burada çok güzel bir yaşam alanı yükselecek. Şimdiden komşularımıza hayırlı, uğurlu olsun' dedi.

GÜRBÜZ: VATANDAŞLARIMIZA HAYIRLI OLSUN

Marmara 1 No'lu Dönüşüm Uygulamaları Daire Başkanı Enes Gürbüz ise 'Sultangazi Belediyemizle birlikte yoğun bir çalışma yürütüyoruz. Bu iş birliği için Sultangazi Belediye Başkanımız Abdurrahman Dursun ve hak sahiplerimize teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımıza hayırlı olsun' diye konuştu.

252 BAĞIMSIZ BÖLÜMLÜK YAŞAM ALANI

176 bağımsız bölümü bulunan binanın yerine konut ve toplam 252 bağımsız bölümü bulunan büyük bir yaşam alanı yapılacak. Ayrıca 120 araçlık otoparkın yapılacağı site, ortak kullanım alanlarıyla da vatandaşa kolaylık sağlamayı hedefliyor.