Umut IŞIK/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'de bu yıl 'Edirne Beyaz Peyniri' temasıyla düzenlenen Topraktan Sofraya 3'üncü Edirne Gastronomi Festivali'nde, 150 metre uzunluğunda peynir sofrası kuruldu.

Edirne Valiliği tarafından düzenlenen 3'üncü Topraktan Sofraya Edirne Gastronomi Festivali'nin teması, coğrafi işaret tescilli 'Edirne Beyaz Peyniri' olarak belirlendi. Meriç Nehri kıyısındaki Söğütlük Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen ve Türkiye ile 9 Balkan ülkesinden çok sayıda şefin yer aldığı festivalin ikinci gününde, 150 metre uzunluğunda peynir sofrası kuruldu. Edirne Valisi Yunus Sezer, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Cumhurbaşkanlığı Tarım ve Gıda Politikaları Kurulu Üyesi Ramazan Bingöl, Kırkpınar Ağası Ufuk Özünlü ile çok sayıda davetli ve vatandaşın katıldığı festival sofranın kurulmasının ardından renkli görüntülere sahne oldu.

'BEYAZ PEYNİRİN BAŞKENTİ EDİRNE'DİR'

Vali Yunus Sezer, Edirne'nin değerlerini tanıtmayı amaçladıklarını belirterek, 'Geçen sene belki Türkiye'de birçok insan Edirne'nin pirincini bilmiyordu. Ama şu anda pirinç denilince Edirne akla geliyor. Sofraya konulan her iki tabaktan bir tanesinin Edirne'den geldiğini artık herkese yüksek sesle duyuruyoruz. Bu yıl peynir temasını öne çıkardık. Bugün de peynir denilince akla Edirne'nin gelmesini istiyoruz. Çünkü beyaz peynirin çıktığı yer Edirne. Yüz yıldır burada fabrikalar var ve yüz yıldır kesintisiz üretime devam ediyorlar. Bu, aslında bir hakkın teslimidir. Beyaz peynirin vatanı, başkenti Edirne'dir. Bunu yüksek sesle herkese duyurmak istiyoruz. Edirne'nin gastronomi alanında, turizm açısından önemli bir noktada bulunuyor. Bizim yapmış olduğumuz, Edirne'nin değerlerini ve gastronomisini tanıtarak bir altyapı hazırlamak. İnşallah mutfağı, zenginliği ve tadım ziyaretleriyle beraber Edirne'miz önümüzdeki yıllarda milyonlarca turisti, milyonlarca ziyaretçiyi burada misafir edecektir' dedi.

Edirne Sarayı'nın yeniden ayağa kaldırılmasıyla saray mutfağının ve Rumeli mutfağının da tanıtılacağını aktaran Sezer, gastronomi etkinliklerinin gelecek yıllarda daha büyük coşkuyla devam edeceğini söyledi.

'PEYNİRİ TANITMAK ÇOK ÖNEMLİ'

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal da Edirne'nin tarihi kimliğinin yanında gastronomi kenti olduğunu söyledi. Aksal, 'Köprüleriyle, Kırkpınar'ıyla Edirne bir tarih kentidir. Ancak tarihin yanında Edirne aynı zamanda bir gastronomi kentidir. Birbirinden lezzetli ürünlerimizle 'üç peynirin başkenti Edirne' diyoruz. Bugün burada bu peynir masasını kurduk' ifadelerini kullandı. Peynirin tanıtılmasının yanı sıra ekonomik değerinin de önemli olduğunu belirten Aksal, 'Peyniri tanıtmak çok önemli ama bunun ötesinde peynirin bölgemize ve ülkemize ekonomik bir katma değer yarattığını biliyoruz. Hayvancılıktan üretime kadar uzanan önemli bir ekonomik değer söz konusu' diye konuştu.

'EDİRNE PEYNİRİNİ TÜM DÜNYADA TANITMAYA ÇALIŞIYORUZ'

Cumhurbaşkanlığı Tarım ve Gıda Politikaları Kurulu Üyesi Ramazan Bingöl ise gastronomi festivallerinin önemine dikkat çekerek, Edirne peynirinin hem Türkiye'de, hem de dünyada tanıtılması gerektiğini söyledi. Bingöl, 'Birçok insan, dünyanın en iyi peynirlerinden birinin Edirne peyniri olduğunu bilmiyor. Onun için hem Türkiye'de, hem de dünyada bu festivaller aracılığıyla Edirne peynirinin tanıtımını yapmaya, dünyanın en iyi peynirlerinden birinin Edirne'de üretildiğini anlatmaya çalışıyoruz' dedi. Edirne peynirinin tanıtılmasıyla hayvancılık ve üretimin gelişeceğini belirten Bingöl, 'Daha iyi hayvancılık, daha çok üretim, daha fazla ekonomik değer, daha çok turist ve Edirne peynirinin tüm dünyada tanınması. Bence bu paha biçilemeyecek bir iş' şeklinde konuştu. (DHA)