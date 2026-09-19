Engin ÖZMEN-Batuhan KILIÇ/ESKİŞEHİR,(DHA)- ESKİŞEHİR'de bu yıl 11'ncisi düzenlenen 'Sivrihisar Hava Gösterileri', dünyanın en önemli akrobasi pilotlarını bir araya getirdi. Gösterilerde Türk havacılığının öncü isimlerinden Vecihi Hürkuş'un torunu Lee Vecihi Maxson, dedesinin 1931'de tasarlayıp ürettiği Vecihi 14'ün replikasıyla 95 yıl sonra gökyüzünde gösteri uçuşu yaptı.

Sivrihisar Havacılık Merkezi, bu yıl 11'nci kez havacılık tutkunlarına ev sahipliği yaptı. Necati Artan tesislerindeki hava gösterilerine Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, Vecihi Hürkuş'un torunu Lee Vecihi Maxson'un yanı sıra çok sayıda havacılık tutkunu katıldı. Bu yıl 11'ncisi düzenlenen gösterilerde Türkiye'nin ilk akrobasi pilotu Ali İsmet Öztürk, 6 yaşındaki torunu Pars ile birlikte havalanarak gösteri uçuşu yaptı.

Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, Sivrihisar Havacılık Merkezi'nin Türkiye'de çok önemli bir yere sahip olduğunu söyledi. Özellikle Vecihi Hürkuş'un torununun replika uçakla burada yer almasının ayrı bir anlam taşıdığını kaydeden Vali Yılmaz, 'Gerçekten Sivrihisar Havacılık Merkezimizin yaptığı bu faaliyetlerin 11'incisindeyiz. Her geçen yıl daha güzelini yapmaya devam ediyor. Burası sadece hava gösterilerinin yapıldığı yer değil, aslında havacılığın tarihini hatırlatan, havacılığın gelişimini anlatan, havacılığın geleceğini de belirleyecek ufuk veren bir merkez. Burada gençlerimiz özellikle çok ilgi gösteriyor. Bundan çok mutlu oluyorum. Bu havacılık merkezinde aslında geleceğimiz olan havacılığın hem merakın, hem heyecanın, hem de hayallerin kurulmasına vesile oluyor. Burada sevgili çocuklarımız hayaller kuruyor. İnşallah hayallerinin başladığı burası, gelecekte havacılıkta önemli isimlerin yetişmesine vesile olacak, ilham kaynağı olacak' dedi. Vecihi Hürkuş'un torununun gösterilerde yer aldığını hatırlatan Vali Yılmaz, 'Biliyorsunuz bizim havacılık alanındaki ilk ismimiz ve bu alanda havacılığın başlatılmasına bütün varıyla, inancıyla ortaya koymuş ve uçak üretmiş. O uçağın bugün replikasıyla torunu uçtu. Bu çok gurur verici bir şey' ifadelerini kullandı.

95 YIL SONRA REPLİKASIYLA HAVADA

Gösterilerde Türk havacılığının öncü isimlerinden Vecihi Hürkuş'un torunu Lee Vecihi Maxson, dedesinin 1931'de tasarlayıp ürettiği Vecihi 14'ün replikasıyla 95 yıl sonra gökyüzünde gösteri uçuşu yaptı. İlgiyle izlenen gösterinin ardından konuşan torun Vecihi, 'Çok duygusaldı, büyükbabamla birlikte uçuyormuşum gibi hissettim. Gerçek değil gibi hissediyorum, büyükbabamın uçağıyla uçtuğum için çok mutluyum. Uçaklarla da, şov için de çok iyi iş çıkardılar burada. Hava da çok iyi, uçuş için daha iyisi olamazdı' diye konuştu.

SEMİN ÖZTÜRK ŞENER, HAYRAN BIRAKTI

Türkiye'nin ilk ve tek kadın profesyonel akrobasi pilotu olan Semin Öztürk Şener, 'Yeni Menekşe' isimli uçağıyla gösteri uçuşlarında yer aldı Öztürk'ün zor manevralar sergilediği gösteri izleyenler tarafından büyük alkış topladı. Şener, gösterinin ardından seyircileri selamlarken, hayranlarına imza verdi.

FİNALİ, TÜRK YILDIZLARI YAPTI

Türk Hava Kuvvetlerinin göz bebeğin olan Türk Yıldızlar, Konya'dan havalanarak Sivrihisar Hava Gösterileri'ne katıldı. 6 uçağın yer aldığı Türk Yıldızları ekibi, yaptığı gösteriyle izleyenleri kendilerine hayran bıraktı. Gösterileri izleyenler, Türk Yıldızları'nın görsel şölenini cep telefonlarının kameralarıyla kayda aldı.

İlk kez gösterileri izlemek için Eskişehir'e geldiklerini, çok güzel bir deneyim yaşadıklarını ve uçakların gösterilerini ilgiyle izlediklerini ifade eden Ata Erşahan (35), 'Çok güzel, ilk kez katıldık. Özellikle o ğlum Erdem izlesin diye geldik ama gerçekten çok keyifli, böyle olacağını beklemiyordum. Beklentimin çok daha üzerinde bir gösteri çıktı, çok eğlendik. Havacılığa ilgim yok, bir arkadaşımın tavsiyesiyle geldim ama gerçekten çok güzel. Tasarım harikası uçaklarda bu hareketleri izlemek, akrobatik gösterileri izlemek güzel. Ben şiddetle herkesin gelmesini öneriyorum. Havacılıkla ilgisi olsun olmasın harika bir şov var burada. Oğlumun muhtemelen havacılığa ilgisi var, böyle bir hobisi olursa ve ilgilenirse biz de çok mutlu oluruz tabi' dedi.

'ŞENER'İN GÖSTERİSİNİ ÇOK BEĞENDİM'

Gösterileri izleyenlerden Ertek Türkay (43) da hava gösterilerini çok beğendiklerini belirterek şunları söyledi:

'Gösteriler tabii ki muazzam, özellikle bizim Türk pilotlarımızın yaptığı gösteriler. Türk Yıldızları'nın yaptığı gösteriler de diğer gösterilere göre daha farklı oluyor. Bu sene buraya oğlumu da getirerek ilk kez gelmek istedim. Ben Semin Öztürk Şener'in gösteri uçuşunu beğendim. Bir de 2'nci Dünya Savaşı'ndan 1942'te savaşmış uçakların gösterileri de çok keyifliydi.'

Sivrihisar Havacılık Merkezi'nde bugün başlayan hava gösterileri, yarın yapılacak uçuşlarla tamamlanacak (DHA)