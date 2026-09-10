ANKARA, (DHA)- ANKARA'nın Çankaya ilçesinde düğünde havaya ateş açtıkları belirlenen 6 şüpheli, kullandıkları silahlarla birlikte gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

Dodurga Mahallesi'nde düğünde havaya rastgele ateş açıldığı bilgisini alan polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı. Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri mahallede bulunan güvenlik kameraları ve çevredekilerin çektikleri cep telefonu görüntülerini inceleyerek, olayda silah kullandıkları belirlenen 6 şüphelinin kimliğini tespit etti. Şüphelilere ait adreslere eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda, 6 ruhsatsız tabanca, 3 pompalı tüfekle, 1 av tüfeği, 633 çeşitli çapta tabanca mermisi ve 267 tüfek fişeği ele geçirdi. Gözaltına alınan 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)