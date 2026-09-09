ANKARA, (DHA)- GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, NATO Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı (SACEUR) Alexus G. Greynkewich ile ikili ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) sanal medya hesabından yapılan açıklamada, 'Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Çok Uluslu Müşterek Harp Merkezi Komutanlığı/İstanbul'da düzenlenen NATO İletişimciler Konferansına katılmak üzere ülkemizde bulunan NATO Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı (SACEUR) Alexus G. Greynkewich ile ikili ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi' ifadelerine yer verildi. (DHA)

FOTOĞRAFLI