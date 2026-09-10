ABD, (DHA) - ABD ordusu, Karayipler'de uyuşturucu taşıdığı öne sürülen bir teknenin vurulduğunu ve 3 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.
ABD Güney Komutanlığı'ndan (SOUTHCOM) yapılan açıklamada, Batı Yarımküre Müşterek Görev Gücü'nün Karayipler'de uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı belirlenen bir tekneye saldırı düzenlediği kaydedilerek, 'Saldırıda 3 narko-terörist öldürülmüştür' ifadeleri kullanıldı.
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- Teknenin vurulma anı.
Kaynak: DHA