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ABD Güney Komutanlığı'ndan (SOUTHCOM) yapılan açıklamada, Batı Yarımküre Müşterek Görev Gücü'nün Karayipler'de uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı belirlenen bir tekneye saldırı düzenlediği kaydedilerek, 'Saldırıda 3 narko-terörist öldürülmüştür' ifadeleri kullanıldı.

ABD, (DHA) - ABD ordusu, Karayipler'de uyuşturucu taşıdığı öne sürülen bir teknenin vurulduğunu ve 3 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

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