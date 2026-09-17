Salih TEKİN/ERZURUM, (DHA)-DİYANET İşleri Başkanı Safi Arpaguş, Erzurum'da hayırseverler tarafından yaptırılan Kur'an Eğitim Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi. Arpaguş, ülke genelinde 12'nci merkezin açılışını yaptıklarını söyledi.

Erzurum'da Düzgün ailesi tarafından İl Müftülüğü yanında yaptırılan 'Kur'an Eğitim Merkezi'nin açılışına Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, Erzurum Valisi Aydın Baruş, Milletvekilleri Selami Altunok, Abdurrahim Fırat, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, bürokratlar, Düzgün ailesi ve vatandaşlar katıldı. Hayırsever iş insanı Dilaver Düzgün, Kur'an kursu öğrencilerine güvenli, modern, konforlu ve nitelikli bir eğitim merkezi sunduklarını söyledi.

Düzgün ailesine teşekkür eden Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, 'Eğer insan ebediyet arıyorsa, sadaka-i cariye ile hayatını süslemek zorundadır. Bu cisim, bu beden yok olacaktır. Yok olmayacak olan ve ebedi alemin sakini olacak olan ruhtur. O ruhun ebedi alemdeki huzuru için de işte böylesi düzgün ve güzel işler yapmak, sadaka-i cariye olacak. Hayat fani alemi bitirdikten sonra da o insanın amel defterini kapatmayacak' dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş, Düzgün ailesine teşekkür plaketi verdi. Törene katılanlar, kurdelesini kestikleri 6 katlı Kur'an Eğitim Merkezi'ni gezerek bilgi aldı. (DHA)