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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında, Salıpazarı ilçesinde kuzenler Ş.A. ve K.A.'nın evin bahçesinde uyuşturucu yetiştirdiği bilgisini aldı. Bunun üzerine düzenlenen operasyonda bahçede 756 kök kenevir bitkisi, 1 ruhsatsız tabanca ve 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi, olayla ilgili 2 kuzen gözaltına alındı. (DHA)

Emre ÖNCEL/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'un Salıpazarı ilçesindeki bulundukları evin bahçesinde 756 kök kenevir bitkisi ele geçirilen kuzenler Ş.A. ve K.A., gözaltına alındı.

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